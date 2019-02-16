16.02.2019 | 17:04

Бригада монтажников устраняет недостатки, допущенные при установке пластиковых конструкций в домах в Заре. Жалуются на окна и балконные блоки жильцы дома № 6 на улице Сузюмова.

Мастера обходят квартиру за квартирой. До конца февраля обещают все исправить.

«На данный момент выполнять работы по демонтажу откосов, утеплению оконных конструкций и восстановлению откосов - проектное положение», - сообщил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

Увидев в окно представителя управления капитального строительства Пензы, мужчина не смог промолчать о своей проблеме. Олег Маркин переехал в Зарю два года назад, новой квартирой доволен, все нравится. Однако есть обстоятельство, которое омрачает жизнь.

«Балконы все - нормально, вода - хорошо все. Только у нас в комнатах, если на кухне начнешь что-то варить, жарить, дышать нечем», - рассказал житель дома № 6 на ул. Сузюмова.

Проблемы с вентиляцией не только в доме № 6, но и в соседнем, № 5. Там тоже вытяжка плохо работает, а ведь без нее жить в квартире, где газовое отопление, опасно, полагают пензенцы.

«По вентиляции на Сузюмова, 5, переложили вентканал по тем квартирам, по которым были обращения. Сейчас будем наблюдать за работой вентиляции», - добавил Игорь Умнов.

Больше всего нареканий - у переселенцев из первых десяти домов. За их строительство отвечала компания, которая на данный момент является банкротом.