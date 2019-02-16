Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|16 фев 2019|19:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0.02oC
+0.02oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  75.25  |  $  66.70
 

Общество | На ул. Сузюмова, 6, проблемы с окнами и балконами устранят до конца февраля

16.02.2019|17:04
Печать

Бригада монтажников устраняет недостатки, допущенные при установке пластиковых конструкций в домах в Заре. Жалуются на окна и балконные блоки жильцы дома № 6 на улице Сузюмова.

Мастера обходят квартиру за квартирой. До конца февраля обещают все исправить.

«На данный момент выполнять работы по демонтажу откосов, утеплению оконных конструкций и восстановлению откосов - проектное положение», - сообщил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

Увидев в окно представителя управления капитального строительства Пензы, мужчина не смог промолчать о своей проблеме. Олег Маркин переехал в Зарю два года назад, новой квартирой доволен, все нравится. Однако есть обстоятельство, которое омрачает жизнь.

«Балконы все - нормально, вода - хорошо все. Только у нас в комнатах, если на кухне начнешь что-то варить, жарить, дышать нечем», - рассказал житель дома № 6 на ул. Сузюмова.

Проблемы с вентиляцией не только в доме № 6, но и в соседнем, № 5. Там тоже вытяжка плохо работает, а ведь без нее жить в квартире, где газовое отопление, опасно, полагают пензенцы.

«По вентиляции на Сузюмова, 5, переложили вентканал по тем квартирам, по которым были обращения. Сейчас будем наблюдать за работой вентиляции», - добавил Игорь Умнов.

Больше всего нареканий - у переселенцев из первых десяти домов. За их строительство отвечала компания, которая на данный момент является банкротом.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!