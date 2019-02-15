15.02.2019 | 15:17

Встречу человечества с богом отметили в Покровском соборе - именно таков смысл Сретения Господня. Священнослужители напомнили прихожанам древнюю историю: мать и отец Иисуса согласно иудейским традициям через 40 дней после его рождения принесли ребенка в храм.

Сретение - праздник каждого верующего, ведь рано или поздно все приходят в храм и там встречаются с богом.

А слово «сретение» с церковно-славянского и переводится как «встреча». 15 февраля - двойное торжество: отмечают еще и Всемирный день православной молодежи. Дату выбрали не случайно.

«Праздник Сретения Господня уже давно очень символично называется праздником встречи молодой души с богом, и эта встреча, действительно, в жизни бывает очень важной. И очень важно, когда она происходит», - рассказал архиепископ Пензенский и Нижнеломовский высокопреосвященнейший Серафим.

«Отрадно видеть, что сегодня среди молодежи растет интерес к православию. В нашем храме все больше появляется людей активных, грамотных и отзывчивых», - отметила помощник настоятеля при Покровском архиерейском соборе Анна Колесникова.

А чтобы молодежь не заскучала в свой праздник, у Покровского храма устроили гулянье с танцами и песнями, соответствующими моменту.