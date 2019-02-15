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Общество | В Пензе отпраздновали Сретение и День православной молодежи

15.02.2019|15:17
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Встречу человечества с богом отметили в Покровском соборе - именно таков смысл Сретения Господня. Священнослужители напомнили прихожанам древнюю историю: мать и отец Иисуса согласно иудейским традициям через 40 дней после его рождения принесли ребенка в храм.

Сретение - праздник каждого верующего, ведь рано или поздно все приходят в храм и там встречаются с богом.

А слово «сретение» с церковно-славянского и переводится как «встреча». 15 февраля - двойное торжество: отмечают еще и Всемирный день православной молодежи. Дату выбрали не случайно.

«Праздник Сретения Господня уже давно очень символично называется праздником встречи молодой души с богом, и эта встреча, действительно, в жизни бывает очень важной. И очень важно, когда она происходит», - рассказал архиепископ Пензенский и Нижнеломовский высокопреосвященнейший Серафим.

«Отрадно видеть, что сегодня среди молодежи растет интерес к православию. В нашем храме все больше появляется людей активных, грамотных и отзывчивых», - отметила помощник настоятеля при Покровском архиерейском соборе Анна Колесникова.

А чтобы молодежь не заскучала в свой праздник, у Покровского храма устроили гулянье с танцами и песнями, соответствующими моменту.

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penzainform.ru|15.02.2019 18:49|

Встречу человечества с богом отметили в Покровском соборе - именно таков смысл Сретения Господня. Священнослужители напомнили прихожанам древнюю историю: мать и отец Иисуса согласно иудейским традициям через 40 дней после его рождения принесли ребенка в храм.

Сретение - праздник каждого верующего, ведь рано или поздно все приходят в храм и там встречаются с богом.

{PHOTO:2}

А слово «сретение» с церковно-славянского и переводится как «встреча». 15 февраля - двойное торжество: отмечают еще и Всемирный день православной молодежи. Дату выбрали не случайно.

«Праздник Сретения Господня уже давно очень символично называется праздником встречи молодой души с богом, и эта встреча, действительно, в жизни бывает очень важной. И очень важно, когда она происходит», - рассказал архиепископ Пензенский и Нижнеломовский высокопреосвященнейший Серафим.

{PHOTO:3}

«Отрадно видеть, что сегодня среди молодежи растет интерес к православию. В нашем храме все больше появляется людей активных, грамотных и отзывчивых», - отметила помощник настоятеля при Покровском архиерейском соборе Анна Колесникова.

{PHOTO:4}

А чтобы молодежь не заскучала в свой праздник, у Покровского храма устроили гулянье с танцами и песнями, соответствующими моменту.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|15.02.2019 18:50|

Крестный ход будет?

Религия, как алкоголь, только с 18 лет!

Гость|15.02.2019 18:56|

Ты их в дверь,они в окно... Каждый день,до рвоты... У них мощи исцеляют рак и зрение(реклама новых на днях по 11 каналу),а сами ездят в Израиль и Германию лечиться.

Гость|15.02.2019 19:01|

Воистину - после просмотра этого "сюжета" - таааак блевать потянуло.. От этого всего..

Гость|15.02.2019 19:08|

Молодежь, вас кто пригнал на это шоу?

Гость|15.02.2019 19:09|

Гость писал(a):

таааак блевать
Одержимый чтоля?

Гость|15.02.2019 19:17|

Почему сгоняются ,в заведения частного характера,во время учёбы молодые люди?Эта клоунада порядком надоела.Вы тех кто вам,в силу обстоятельств,не могут дать элементарно в бубен,то загоняете на митинги партии Едим Россию,то вообще дойдя до маразма,попов веселите.

Гость|15.02.2019 19:20|

Представители других религий в Пензе ведут себя чинно и достойно. Поклон и уважение за это. РПЦ лезет в больницы,школы(худ.училище)Угомонитесь,кому нужно ,тот сам придёт к вам. Не китайский ширпотреб продаёте. Право стыдно за Вас.

Гость|15.02.2019 19:45|

Молодежь с лампасами и белыми накидками явно пригнали, напишите, кто вас пригнал.

Имя: Гость
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