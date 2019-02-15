15.02.2019 | 15:50

Рожденные гораздо позже окончания Второй мировой войны солдаты составили «Бессмертный афганский батальон» - внуки «Бессмертного полка», который сформировали из павших героев Великой Отечественной.

Среди 134 погибших в Афганистане пензенцев, имена которых выбиты на бронзовых плитах мемориала, - Иван Дергач. Он попал на войну в 1984 году вместе с Геннадием Ульченко.

«Нужно было им рано утром пройти через перевал, выйти на низ ущелья и встретить душманов, а тропа была заминирована. Он вторым шел, первый подорвался, он тоже и погиб на месте сразу же», - рассказал ветеран войны в Афганистане.

Парня так и не назвали дембелем. Его привезли в родной дом в виде «груза 200».

В день 30-летия окончания вывода советских солдат из Афгана в сквере «Во славу русского оружия» вспомнили конец той войны.

«40-я армия выполнила свое боевое задание на территории Республики Афганистан и вышла непобедимой по приказу родины. Всем вам, ветераны, честь и хвала», - отметил председатель регионального отделения общественной организации «РСВА» Владимир Холзинев.

Памятная церемония у «Афганских ворот» завершилась возложением цветов к Вечному огню.