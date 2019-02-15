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Общество | В Пензе экстренные службы отработали технику спасения людей на водоемах

15.02.2019|09:20
Печать

В четверг, 14 февраля, в преддверии весеннего паводка в Пензе прошли учения по спасению людей на водоемах.

Во время тренировки, проходившей на острове Пески, было отработано несколько вводных. В одном случае рыбака унесло от берега на оторвавшейся льдине. Очевидцы сообщили о ЧП в экстренные службы.

Для спасения человека прибыли сотрудники МЧС, скорая помощь, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и полиция. Спасатели на судне с воздушной подушкой подошли к пострадавшему, забрали его на борт, доставили на берег и передали медикам.

По условиям второй задачи, рыбаки провалились в воду и не смогли самостоятельно выбраться из полыньи.

Спасатели ползком добрались до тонувших людей и вытащили их.

«Солнце с каждым днем греет все сильнее, днем температура переходит в плюсовые значения, лед становится рыхлым и непрочным. Советуем воздержаться от выхода на водоемы», - отметил в завершение учений начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, такие учения ежегодно проводятся перед началом весны.

Источник — фото: 58.mchs.gov.ru
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Гость|15.02.2019 10:04|

На учениях они молодцы. На практике приедут после того,как все сгорит,утонет и тд.

Гость|15.02.2019 10:18|

Учение - хорошо.Еще бы отработать алгоритм взимания штрафов и взыскания бюджетных затрат с любителей подледной рыбалки.

Гость|15.02.2019 10:51|

а за плотиной тэц, как на подушке проехать? Да утонет и не спасет никто. хоть бы раз в новостях было "спасатели спасли...". Только "утонул" или "сгорел"

Гость|15.02.2019 12:16|

ну вот молодцы

а почему у водителей есть в автомобиле накидка жилетка

а когда в обязательном порядке надетый спасательный жилет появиться у рыбаков занимающихся подледным ловом рыбы

скоко жизней спасет надетый спасательный жилет

Гость|15.02.2019 12:18|

организовывать необходимо поучиться как в Китае и в других странах проводют международные соревнования по подледному лову

Гость|15.02.2019 12:19|

Ух, походу вечером пьянка была ударная ! ;)

Гость|15.02.2019 12:22|

чаво ездиют в Китай непонятно

зачем ездиют в Китай непонятно

вот в Китае и поучилися бы

как организовываеться в государстве КНР подледная рыбалка рыбы сетями

вот там и организованность и рыба

Гость|15.02.2019 12:37|

такое судно на воздушной подушке + спасательные катера+спасательный вертолет+спасательная укомплектованная команда+ спасательное оборудование+ дежурные спасатели на каждом водоеме

возможно организовать в каждом крупном селе Пензенской области при наличии финансирования

деньги -это бумага и она сгорает

где взять деньги на все это смотри ниже

Гость|15.02.2019 12:57|

Как заполнить бюджет Пензенской области, города Пензы миллиардами рублей.В короткий период времени.

Как в городе Пензе, Пензенской области создать условия на законодательном уровне для самостоятельной самоорганизации миллионов частных, индивидуальных рабочих мест, мини -цехов, мини-предприятий, мини-магазинов-фермеров, мини-магазинов.

В короткий период времени. Не привлекая при этом ни одной копейки из Федерального бюджета Российской Федерации. Для этого всего лишь необходимо видоизменить действующее законодательство.

Т.е. печатается Прошение "О рассмотрение законодательной инициативы"

Президенту Российской Федерации

П у т и н у

В л а д и м и р у

В л а д и м и р о в и ч у

т.8 800 200 2316 звонок безвозмездный

Председателю Правительства Российской Федерации

Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

Депутатам Пензенской Городской думы

Депутатам Пензенского Законодательного собрания

Министру финансов Пензенской области

Губернатору Пензенской области Белозерцеву И.А.

Прошение

В целях заполнения бюджета города Пензы, Пензенской области миллиардами рублей.В короткий период времени.

В целях самостоятельного создания миллионов рабочих мест, мини-цехов, мини-предприятий в городе Пензе, Пензенской области.

В короткий период времени.

Без привлечения денежных средств из федерального бюджета.

Прошу Вас, разглядеть законодательную инициативу.

Прошу Вас, разрешить физическим, юридическим лицам применять в предпринимательской исследовательской, научной, изобретательской, производственной деятельности:

-сараи;

-гаражи;

-крыши жилых, производственных зданий;

-подвалы жилых, производственных зданий;

-придомовую территорию около жилых домов для установки автолавок фермеров, передвижных мини-магазинов фермеров;

- придомовую территорию около жилых домов для взимания денежной оплаты за ежедневную стоянку автомототранспорта;

-земельные участки применяемые для теплотрасс, линий электрокабелей для установки передвижных автолавок фермеров, передвижных мини-магазинов фермеров;

С соблюдением ГОСТ подготовленных для этих видов

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