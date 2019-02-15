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Общество | В Пензе бойцы студенческого отряда массово выступили донорами крови

15.02.2019|17:22
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731 рубль и два выходных дня - такова цена 400 миллиграмов драгоценной крови бойца студенческого отряда. Прежде чем пройти процедуру в Доме молодежи, необходимо было обследоваться и не есть с утра.

Они, конечно, не голубых кровей, но к тому, что течет в венах современной пензенской молодежи, у медиков отношение особое.

«Возрастают критерии к донору и составу крови, этого требует необходимость. Раньше было два основных критерия - группа и резус-фактор. В настоящее время есть еще ряд факторов, которые важны для подбора крови при переливании от донора для больного», - отметил врач-трансфузиолог Вячеслав Эрюжев.

Студенты прекрасно знают: из кровного врага можно превратиться в кровного брата. Тем более что от этого и общественная, и личная польза имеется.

«Много нуждающихся людей есть, которым нужно переливание крови, мало ли какие в жизни бывают ситуации. А для нас прийти сдать кровь раз в два-три месяца - это несложно, не особо нагрузка какая-то для организма. Говорят, даже полезно», - рассказал донор Владислав Вяхирев.

«Часть средств, полученных от компенсации за донорство, могут сдать на добрые дела, поступки. В этот раз мы решили, что собранные средства направим на закупку игрушек для детей из реабилитационного центра», - сообщил руководитель регионального отряда РСО Артем Колобов.

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