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Общество | Пензенские студенты и школьники сразились в «Сладком поединке»

15.02.2019|17:41
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По Дому молодежи распространялись запахи ванили, шоколада, сдобы, варенья. Там воплощали свои фантазии в жизнь пензенские студенты и школьники - участники «Сладкого поединка».

Команды (всего их 12 со всей области) состояли из двух человек каждая. Задачей было за 30 минут приготовить десерт из продуктов, которые принесли с собой.

«Это торт «Вдохновение», что-то меня вдохновило его приготовить, а точнее, кто-то - командир отряда. Мы из «Кристалла», это Катя, она сейчас украшает торт», - рассказал участник «Сладкого поединка» Марк Шепелев.

А за другим столом мужской тандем выбрал нехитрое угощение, сотворить которое под силу любому подростку.

«Это какао, печенье, сахар, лимон, и ингредиенты по своему усмотрению. Готовится просто: надо сделать смесь из всего этого, потом скатать в шарики и посыпать их крошкой от печенья», - объяснил участник «Сладкого поединка» Богдан Макеев.

Такие кулинарные состязания проводили среди пензенской молодежи впервые.

«Выявляются лучший повар-кондитер, лучший вкус блюда, дизайн, лучшая презентация блюда», - отметила и. о. комиссара регионального отделения РСО Дарья Малышева.

В итоге победителем «Сладкого поединка» стал студенческий строительный отряд «Сириус».

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