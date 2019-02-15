15.02.2019 | 16:03

Первому детскому саду, построенному «Термодомом» в Городе Спутнике, исполнилось пять лет. Знаменательное для молодого микрорайона событие отпраздновали двухчасовым концертом в стенах дошкольного учреждения в воскресенье, 10 февраля.

Специально к празднику в детском саду воспитатели и родители украсили зал, написали сценарий выступления, состоящий из 50 пунктов. Воспитатели разучили с детьми стихи, песни и танцы.

«Благодаря слаженной работе коллектива, благодаря педагогам и родителям мы являемся победителями и дипломантами конкурсов всероссийского и международного уровней. Мы растем, думаю, у нас будут еще отличные результаты», - отметила заведующая детским садом «Спутник» Алсу Алюшева.

Детский сад «Спутник» поздравили представители администрации Пензенского района и строительного холдинга «Термодом».

«От имени строителей поздравляю коллектив детского сада с праздником! Прекрасно помню, как открывали этот садик, как все его ждали и как были рады взрослые и дети этому событию», - вспомнил производитель работ «Термодома» Сергей Юдин, принимавший личное участие в строительстве здания.

«Термодом» ежегодно оказывает различную помощь детским садам Спутника. На пятилетие учреждения компания подарила сертификат на покупку конструкторов, необходимых для занятий в кружке роботехники.

Первый корпус детского сада в Спутнике был открыт в 2014 году. Еще два были построены в 2015-м и 2016-м. Сегодня во всех трех корпусах воспитывают 1 169 детей.

С учетом того, насколько быстро развивается Спутник и сколько молодых семей здесь проживает, возникла необходимость строительства новых детсадов. Уже осенью в микрорайоне откроются еще три детских сада по 120 мест каждый.