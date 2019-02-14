14.02.2019 | 09:32

«МегаФон» первым из операторов связи обеспечил своим абонентам доступ к высокоскоростному Интернету 4G во всех районных центрах Пензенской области.

Чтобы обеспечить лидерство в сети 4G «МегаФон», установил дополнительные базовые станции, а также запустил «пробивную» частоту 1 800 МГц. Именно она позволила усилить сигнал внутри помещений и в районах с плотной застройкой.

«В конце 2018 года мы существенно усовершенствовали 4G-сеть во всех районных центрах области и Пензе. Дополнительная частота обеспечивает максимальное проникновение сигнала через естественные препятствия рельефа, внутрь помещений. Кроме того, удвоенный диапазон частот, как вторая полоса на автотрассе, позволяет обеспечить высокую скорость для наших абонентов. Обеспечение всех районов Интернетом 4G - это важный этап в развитии цифровой экономики в нашей области», - отметил директор Пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.

Сегодня услуги «МегаФона» выбирают почти 800 тысяч абонентов области. Подавляющее число жителей региона имеют возможность пользоваться высокоскоростным Интернетом 4G: в настоящий момент в зоне такого покрытия проживает 76% человек. При этом объем прокаченного трафика с каждым годом удваивается.

Технологическое лидерство «МегаФона» подтверждают независимые эксперты. По результатам 29 тысяч замеров пользователей в регионе через приложение Speedtest в четвертом квартале 2018 года компания Ookla признала «МегаФон» оператором с самым быстрым мобильным Интернетом в Пензе и области.

Средняя скорость загрузки данных в сети LTE «МегаФона» в Пензе составила более 25 Мбит/с. По региону средняя скорость составила более 27 Мбит/с. Максимальные же скорости в Пензе превысили 53 Мбит/с, а в области 55 Мбит/с.