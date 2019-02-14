Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|14 фев 2019|20:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Снег |
  75.05  |  $  66.54
 

Общество | В Пензе на архитектурном конкурсе представили несколько сотен проектов

14.02.2019|18:52
Печать

Выставкой неограниченной фантазии можно смело назвать конкурс творческих работ Всероссийской олимпиады имени Татлина. Например, ученица лицея архитектуры и дизайна № 3 представила макет Фонтанной площади Пензы.

«Сейчас время создавать что-то новое и необычное, что привлекало бы внимание к нашему городу и интересовало бы людей», - пояснила Валерия Болтоносова.

Несколько сотен проектов прислали школьники и студенты почти из 30 регионов страны. Екатерина Добрусина из Самары воспроизвела чертежи зданий, спроектированных Заха Хадид - первой женщиной, получившей престижную Притцкеровскую премию.

«Сложность заключается в плавности линий, насколько сложно это было спроектировать автору и насколько сложно было это изобразить», - отметила студентка академии строительства и архитектуры СамГТУ.

«Нашему конкурсу 16 лет. Особенность выставки, наверное, в том, что очень много работ представлено детьми маленькими, то есть совсем малышами начальной школы. Очень много интересных работ, в них представлены национальные колориты тех регионов, которые к нам приезжают», - рассказала преподаватель лицея архитектуры и дизайна № 3 г. Пензы Елена Малкина.

Объемные и плоские, цветные и черно-белые, компьютерная графика и рисунки от руки - на этом конкурсе всех авторов объединяет одно: они хотят менять города.

0
0
0
0
 
Гость|14.02.2019 19:11|

Храмики нужны,часовенки. Такие проекты в тренде.

Гость|14.02.2019 19:34|

Гость писал(a):

Храмики нужны,часовенки. Такие проекты в тренде.
Не нужны.Точка.

Гость|14.02.2019 19:41|

Если все такие молодцы, почему в Заре всё рухнуло?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!