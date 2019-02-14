14.02.2019 | 18:52

Выставкой неограниченной фантазии можно смело назвать конкурс творческих работ Всероссийской олимпиады имени Татлина. Например, ученица лицея архитектуры и дизайна № 3 представила макет Фонтанной площади Пензы.

«Сейчас время создавать что-то новое и необычное, что привлекало бы внимание к нашему городу и интересовало бы людей», - пояснила Валерия Болтоносова.

Несколько сотен проектов прислали школьники и студенты почти из 30 регионов страны. Екатерина Добрусина из Самары воспроизвела чертежи зданий, спроектированных Заха Хадид - первой женщиной, получившей престижную Притцкеровскую премию.

«Сложность заключается в плавности линий, насколько сложно это было спроектировать автору и насколько сложно было это изобразить», - отметила студентка академии строительства и архитектуры СамГТУ.

«Нашему конкурсу 16 лет. Особенность выставки, наверное, в том, что очень много работ представлено детьми маленькими, то есть совсем малышами начальной школы. Очень много интересных работ, в них представлены национальные колориты тех регионов, которые к нам приезжают», - рассказала преподаватель лицея архитектуры и дизайна № 3 г. Пензы Елена Малкина.

Объемные и плоские, цветные и черно-белые, компьютерная графика и рисунки от руки - на этом конкурсе всех авторов объединяет одно: они хотят менять города.