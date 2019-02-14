14.02.2019 | 17:11

В Пензе в отношении руководителя ООО «Управляющая компания «Комфорт» возбуждено уголовное дело за невыдачу зарплаты сотрудникам.

По данным следствия, начальник не рассчитывался с рабочими (более 30 человек) в период с августа по ноябрь прошлого года. Кроме того, он свыше двух месяцев выписывал людям суммы ниже минимального размера оплаты труда.

«Общая задолженность составила более 990 тысяч рублей. При этом имеющиеся денежные средства управляющей компании расходовались на организационно-хозяйственные нужды», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.

«Принимаются меры к погашению руководителем общества с ограниченной ответственностью задолженности по заработной плате», - заключила Татьяна Махницкая.