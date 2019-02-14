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Общество | Ряды «Юнармии» пополнили 87 пензенских школьников

14.02.2019|17:57
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87 учеников средней школы № 77 влились в ряды юнармейцев. Участниками торжественной церемонии стали ребята из 5-11-х классов.

«Юнармия» является одной из самых массовых патриотических организаций стране: она объединяет около 300 000 молодых людей.

«Это не воспитание солдафона. Это воспитание патриота, человека, готового служить своему Отечеству, и не важно, куда занесет вас судьба», - отметил директор средней школы № 77 г. Пензы Юрий Прошкин.

Каждый из ребят знает, что юнармеец - гордость школы и пример для многих.

«Я думаю, что он должен быть сильным, любить свою Родину, и он должен быть храбрым и отважным - это для меня самое главное. Любовь к Родине - одно из самых первых правил», - рассказал юнармеец Максим Рогачков.

Новобранцам вручили значки, подтверждающие членство в «Юнармии».

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Гость|14.02.2019 18:44|

penzainform.ru писал(a):

«Это не воспитание солдафона. Это воспитание патриота, человека, готового служить своему Отечеству, и не важно, куда занесет вас судьба», - отметил директор средней школы № 77 г. Пензы Юрий Прошкин.
Поздно! За кого, не щадить живота своего?

Гость|14.02.2019 18:53|

Офицеров обязывают зачислять соих детей в Юнсолдафонию.

Гость|14.02.2019 18:53|

Патриотизма при капитализме небывает!

Деньги! На первом месте.

Имя: Гость
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