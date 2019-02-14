14.02.2019 | 17:57

87 учеников средней школы № 77 влились в ряды юнармейцев. Участниками торжественной церемонии стали ребята из 5-11-х классов.

«Юнармия» является одной из самых массовых патриотических организаций стране: она объединяет около 300 000 молодых людей.

«Это не воспитание солдафона. Это воспитание патриота, человека, готового служить своему Отечеству, и не важно, куда занесет вас судьба», - отметил директор средней школы № 77 г. Пензы Юрий Прошкин.

Каждый из ребят знает, что юнармеец - гордость школы и пример для многих.

«Я думаю, что он должен быть сильным, любить свою Родину, и он должен быть храбрым и отважным - это для меня самое главное. Любовь к Родине - одно из самых первых правил», - рассказал юнармеец Максим Рогачков.

Новобранцам вручили значки, подтверждающие членство в «Юнармии».