14.02.2019 | 11:27

В четверг, 14 февраля, на деловой встрече в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Иван Белозерцев и руководитель ОАО «РЖД» Олег Белозеров обсудили вопросы модернизации железнодорожного комплекса в Пензенской области.

«В частности, нас интересует возможность запуска новых железнодорожных маршрутов. Во-первых, мы хотели бы связать областной центр со вторым по величине городом Пензенской области - Кузнецком - с помощью скоростных пригородных поездов «Ласточка».

Во-вторых, электропоезд Пенза - Самара хотели бы превратить в полноценный дневной экспресс, курсирующий по принципу зеркального маршрута. В-третьих, мы заинтересованы в организации железнодорожного сообщения между Пензой и Нижним Новгородом, Саратовом, Саранском», - заявил Иван Белозерцев.

Также стороны рассмотрели вопросы включения Пензенского региона в магистральный план проектов модернизации переездов и путепроводов.

Кроме того, губернатор предложил создать на базе детской железной дороги технопарк. Руководитель РЖД Олег Белозеров поддержал эту инициативу.

«Договорились детально проработать вопросы», - написал Иван Белозерцев в личном микроблоге по поводу данной встречи.