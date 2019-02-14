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Общество | Пензу и Кузнецк хотят связать скоростным поездом «Ласточка»

14.02.2019|11:27
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В четверг, 14 февраля, на деловой встрече в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Иван Белозерцев и руководитель ОАО «РЖД» Олег Белозеров обсудили вопросы модернизации железнодорожного комплекса в Пензенской области.

«В частности, нас интересует возможность запуска новых железнодорожных маршрутов. Во-первых, мы хотели бы связать областной центр со вторым по величине городом Пензенской области - Кузнецком - с помощью скоростных пригородных поездов «Ласточка».

Во-вторых, электропоезд Пенза - Самара хотели бы превратить в полноценный дневной экспресс, курсирующий по принципу зеркального маршрута. В-третьих, мы заинтересованы в организации железнодорожного сообщения между Пензой и Нижним Новгородом, Саратовом, Саранском», - заявил Иван Белозерцев.

Также стороны рассмотрели вопросы включения Пензенского региона в магистральный план проектов модернизации переездов и путепроводов.

Кроме того, губернатор предложил создать на базе детской железной дороги технопарк. Руководитель РЖД Олег Белозеров поддержал эту инициативу.

«Договорились детально проработать вопросы», - написал Иван Белозерцев в личном микроблоге по поводу данной встречи.

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Гость|14.02.2019 11:38|

Неплохо бы еще в Баку пустить поэзд.

Гость|14.02.2019 11:41|

А в Тель-Авив?

Гость|14.02.2019 11:41|

Москву свяжите! Актуально очень. Уже задолбались пилить по 8 +- часов.

Гость|14.02.2019 11:42|

Через Мордовию пойдёт ласточка?

Гость|14.02.2019 11:42|

Хотеть не вредно

Гость|14.02.2019 11:50|

penzainform.ru писал(a):

мы заинтересованы в организации железнодорожного сообщения между Пензой и Нижним Новгородом, Саратовом, Саранском», - заявил Иван Белозерцев.
Вот с Саратовым особенно эффектно наверное получится, 230 км по автомобильной дороге и 345 км по железке через Ртищево.

Гость|14.02.2019 11:54|

а нет в планах передвижного по рельсам храмика?

По типу выездной торговли, но по железной дороге.

Гость|14.02.2019 11:54|

А пензЮ переименовать в Нью-Васюки. Розы, рыжиковое масло, шитаке, цирк... что-то упустил?

Гость|14.02.2019 12:13|

Гость писал(a):

А пензЮ переименовать в Нью-Васюки. Розы, рыжиковое масло, шитаке, цирк... что-то упустил?
Ага! Железнодорожный автобус из Арбеково.

Гость|14.02.2019 12:44|

На этой ветке возможно.Если и будет то ЭС2Г.

Гость|14.02.2019 12:48|

Гость писал(a):

а нет в планах передвижного по рельсам храмика?

По типу выездной торговли, но по железной дороге.

Давно пора к каждому составу отдельный молельный вагончик цеплять. Дабы ПГМнутые блаженные справляли нужду душевную не прерывая своего святаго паломничества.

Гость|14.02.2019 12:49|

опять храмиковый имбецил проснулся

Имя: Гость
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