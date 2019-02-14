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Общество | Пензенских зрителей порадовал дуэт «Новые русские бабки»

14.02.2019|17:43
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В областном драматическом театре состоялся концерт комического эстрадного дуэта «Новые русские бабки». Аплодисментами зрители просили столичных артистов поскорее выйти на сцену. Как большинство женщин, мужчины немного опаздывали.

Сергей Чванов и Игорь Касилов (Матрена и Цветочек) примерили на себя образы старушек еще в начале 90-х, когда вели программу на самарском телевидении.

Через несколько лет их талант заметил Евгений Петросян. Так «Новые русские бабки» стали постоянными участниками юмористических концертов и передач на центральных каналах. Их регулярно сравнивают с известным советским дуэтом Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны.

Однако, в отличие от своих предшественников, современные дяденьки в платочках нередко используют шутки категории 18+.

Больше часа пензенцы смеялись, не щадя животов.

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