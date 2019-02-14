14.02.2019 | 12:29

В январе 2019 года в Пензенской области лучше всего дороги содержались в Вадинском районе. Таковы итоги ежемесячного конкурса, который проводит региональный минстрой среди подрядных организаций.

Критериями оценки служат состояние проезжей части, очистка от снега дорожного полотна и обочин, отсутствие наледи и скользкости, освещение и ряд других.

В январе сотрудники управления строительства и дорожного хозяйства дважды в неделю выезжали на закрепленные автодороги регионального и межмуниципального значения Пензенской области.

По итогам каждого выезда все замечания фиксировались, а затем были подведены итоги работы подрядных организаций за месяц.

«Вадинская компания, в ведении которой находится состояние автодорог регионального и межмуниципального значения, достигла лучших показателей.

Худшие показатели зимнего содержания автодорог зафиксированы у подрядчика в Сердобском районе. Этой организации выдано предписание и выставлены штрафы», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.