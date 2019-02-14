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Общество | Дополнительный офис «Шуист» банка «Кузнецкий» переехал в другое здание

14.02.2019|10:48
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Дополнительный офис «Шуист» банка «Кузнецкий» открыл свои двери клиентам по новому адресу: г. Пенза, ул. Клары Цеткин, 40а (остановка общественного транспорта «Рынок Шуист»).

В обновленном офисе есть все условия для обслуживания посетителей, проживающих в этом микрорайоне Пензы: простая и понятная система навигации, просторная клиентская зона с удобными местами ожидания.

Клиенты банка могут воспользоваться полным комплексом банковских услуг для физических лиц. Это потребительское кредитование, оформление банковских карт, открытие вкладов, денежные переводы, коммунальные платежи и другие.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей банк предлагает кредитные продукты на привлекательных условиях и услуги по расчетно-кассовому обслуживанию по выгодным тарифам.

Специалисты офиса готовы проконсультировать посетителей по всем интересующим их вопросам.

Дополнительный офис «Шуист» открыт для обслуживания клиентов с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу - с 9:00 до 13:00 без перерыва, воскресенье - выходной.

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