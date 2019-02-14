14.02.2019 | 17:34

Снести нельзя оставить - жители множества пензенских домов гадают, где же поставить запятую в этом высказывании. Горожане, имеющие квартиры с балконами на 5-х этажах, получили письма от управляющей компании «Центр плюс». В них содержится предписание демонтировать козырьки.

Для Виктора Михайловича это означает, что придется превращать застекленную конструкцию в открытую.

«Ссылаются на законы, на статьи Жилищного кодекса», - рассказал житель дома № 20 на ул. Тамбовской.

Соседку Виктора Михайловича получение такого же письма едва не привело к нервному срыву. Четыре года назад она по требованию управляйки за свои деньги соорудила такой козырек, хотя не имела желания.

«Поскольку разрушалась стена 4-го этажа и кирпичи выпадали, меня обязали поставить эту крышу Вынудили!» - возмутилась жительница дома № 20 на ул. Тамбовской Ольга Павловна.

В госжилстройтехинспекции действия управляющей компании считают верными: навесы над балконами - это самострой, на таких конструкциях появляются сосульки, их многие не сбивают, возникает угроза жизни прохожих. Управляйкам дают совет относительно козырьков.

«Я не могу сказать, что они законны. Они, конечно же, незаконны. Но если они не несут угрозы жизни и здоровью, это все-таки какая-то другая история. В каждом индивидуальном случае нужно свой подход иметь и со стороны лица, осуществляющего управление многоквартирным домом», - сообщил врио начальника госжилстройтехинспекции области Александр Киндаев.

Виктор Михайлович предлагает еще одно решение проблемы: дать управляющим компаниям обширные полномочия против нерадивых жильцов.

«Как у работников ГИБДД, которые на основании фотофиксации, свидетельствующей о нарушении, имеют право накладывать сразу административные взыскания», - отметил мужчина.

Те, кто следит за состоянием своих балконов, могут спать спокойно. Массового насильственного демонтажа козырьков не планируется.