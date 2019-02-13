13.02.2019 | 17:31

Две бывшие чиновницы из Сосновоборского района предстали перед судом за служебный подлог и подстрекательство к нему.

В декабре 2016 года и. о. главы администрации Русско-Качимского сельсовета подговорила секретаря районной административной комиссии изготовить фальшивые протоколы. В них было указано, что местные жители складируют коммунальные отходы перед своими домами, что не соответствовало действительности.

Женщина хотела завысить показатели своей работы, а секретарь выполнила просьбу начальницы, поскольку находилась с ней в доверительных отношениях. Также она внесла ложные сведения в постановления комиссии о назначении людям наказания за то, чего они не совершали.

Нарушение обнаружилось после проверки прокуратуры.

Суд приговорил начальницу за подстрекательство к трем месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в шесть месяцев, а секретаря за подлог - к шести месяцам условно с испытательным сроком в девять месяцев.

Незаконные постановления о привлечении сельчан к административной ответственности были отменены.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.