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Общество | В Сосновоборском районе сельчан хотели наказать за несуществующий мусор

13.02.2019|17:31
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Две бывшие чиновницы из Сосновоборского района предстали перед судом за служебный подлог и подстрекательство к нему.

В декабре 2016 года и. о. главы администрации Русско-Качимского сельсовета подговорила секретаря районной административной комиссии изготовить фальшивые протоколы. В них было указано, что местные жители складируют коммунальные отходы перед своими домами, что не соответствовало действительности.

Женщина хотела завысить показатели своей работы, а секретарь выполнила просьбу начальницы, поскольку находилась с ней в доверительных отношениях. Также она внесла ложные сведения в постановления комиссии о назначении людям наказания за то, чего они не совершали.

Нарушение обнаружилось после проверки прокуратуры.

Суд приговорил начальницу за подстрекательство к трем месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в шесть месяцев, а секретаря за подлог - к шести месяцам условно с испытательным сроком в девять месяцев.

Незаконные постановления о привлечении сельчан к административной ответственности были отменены.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость|13.02.2019 18:37|

А глава района и его замши не причем красиво как всегда

Гость|13.02.2019 18:48|

С РАБОТЫ НАГНАЛИ ПРОХОДИМЦЕВ?

Гость|13.02.2019 18:58|

А того кто начальницу подстрЁк к этим действиям не выявила прокуратура? Слабо? Или прокурорские думают что она самостоятельно до этого дошла (завышение показателей своей работы)? Да.....прокурорские они такие прокурорские.....

Гость|13.02.2019 19:14|

Гость писал(a):

А глава района и его замши не причем красиво как всегда
Пример с депутатов берут. Льготников обокрали, а себе любимым прибавили

Гость|13.02.2019 20:16|

Так и с мусором нагребли людей! С коттеджа в 500 метров с пропиской 1 человек 73 рубля.

Имя: Гость
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