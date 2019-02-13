13.02.2019 | 18:42

Давно на «Вираже» не было соревнований по зимним трековым гонкам. Недовольство по этому поводу на одной из еженедельных планерок в правительстве области выразил губернатор.

«Почему в график не включаем проведение этих мероприятий? Что спите? В кабинете легче сидеть, чай пить! Действительно, многие годы тому назад проводили, в позапрошлом проводили, если не ошибаюсь, в прошлом году «что-то снега мало», вы переживали. Сейчас снега много», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

И вот на автодроме «Вираж» собралась рабочая группа по подготовке трассы к чемпионату и Кубку Пензенской области. Заместитель председателя правительства региона Юрий Денисов пообещал организаторам обеспечить их всей необходимой техникой.

Соревнования пройдут 23 и 24 февраля. Свое участие в гонке подтвердили более 30 спортсменов из Пензы, Липецка, Тамбова и Мордовии. Ожидаются заезды в классах «передний привод», «Д2-классика» и «Волга».

«Сейчас чистится сама дорожка, она будет залита льдом, и все участники будут ездить без шипов. То есть это скорость, это драйв, это заносы, перевороты, столкновения - все, что может дать зрелище для зрителя», - рассказал член совета Федерации автоспорта Пензенской области Алексей Боучек.

Главное, чтобы хорошему скольжению не помешала погода.

«22-го будет -2, а так, в принципе, ту неделю можно заливать. Трасса к заливке должна быть готова в понедельник-вторник», - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

Что касается снежных склонов, где традиционно собираются сотни поклонников зимних гонок, то организаторы соревнований пообещали и их привести в порядок, тем самым обеспечив зрителям комфортное пребывание на стадионе.