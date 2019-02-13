Пензенское информационное агентство|18+|Среда|13 фев 2019|23:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
  74.39  |  $  65.68
 

Общество | В Пензе автодром «Вираж» готовят к соревнованиям по трековым гонкам

13.02.2019|18:42
Печать

Давно на «Вираже» не было соревнований по зимним трековым гонкам. Недовольство по этому поводу на одной из еженедельных планерок в правительстве области выразил губернатор.

«Почему в график не включаем проведение этих мероприятий? Что спите? В кабинете легче сидеть, чай пить! Действительно, многие годы тому назад проводили, в позапрошлом проводили, если не ошибаюсь, в прошлом году «что-то снега мало», вы переживали. Сейчас снега много», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

И вот на автодроме «Вираж» собралась рабочая группа по подготовке трассы к чемпионату и Кубку Пензенской области. Заместитель председателя правительства региона Юрий Денисов пообещал организаторам обеспечить их всей необходимой техникой.

Соревнования пройдут 23 и 24 февраля. Свое участие в гонке подтвердили более 30 спортсменов из Пензы, Липецка, Тамбова и Мордовии. Ожидаются заезды в классах «передний привод», «Д2-классика» и «Волга».

«Сейчас чистится сама дорожка, она будет залита льдом, и все участники будут ездить без шипов. То есть это скорость, это драйв, это заносы, перевороты, столкновения - все, что может дать зрелище для зрителя», - рассказал член совета Федерации автоспорта Пензенской области Алексей Боучек.

Главное, чтобы хорошему скольжению не помешала погода.

«22-го будет -2, а так, в принципе, ту неделю можно заливать. Трасса к заливке должна быть готова в понедельник-вторник», - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

Что касается снежных склонов, где традиционно собираются сотни поклонников зимних гонок, то организаторы соревнований пообещали и их привести в порядок, тем самым обеспечив зрителям комфортное пребывание на стадионе.

0
0
0
0
 
Гость|13.02.2019 19:09|

чай кстати незря проверяют

от чая в пакетиках плющит

Гость|13.02.2019 19:12|

соскучилися по реву моторов

ага

в районе

около ТЦ Берлин

постоянно стартовали по ночам

и фигурные выделывают

Гость|13.02.2019 19:14|

кто поумнее чай непьет

в основном кипяток

чай кофе непонятно какого качества

нарушение кислотного балланса

мешки под глазами

Гость|13.02.2019 19:15|

должностные инструкции наизусть надо опрашивать

хотя бы раз в неделю

Гость|13.02.2019 19:20|

заниматься необходимо

работать

учиться качественно

организовывать

в Китае вон как организовывают коллективную подледную ловлю рыбы сетями

стоко рыбы наловили

в том числе и международные соревнования по подледной рыбалке организовывают

Гость|13.02.2019 19:32|

зарплаты маленькие

поэтому

валить отсюдова

Гость|13.02.2019 19:46|

Когда то пензенские таксисты из 2 парка были Профессионалами и на дорогах и на гоночных треках,и трассах.А нынче автоспорт в городе мёртв,а Вираж давно зарос деревьями.

Гость|13.02.2019 20:11|

Гость писал(a):

Когда то пензенские таксисты из 2 парка были Профессионалами и на дорогах и на гоночных треках,и трассах.А нынче автоспорт в городе мёртв,а Вираж давно зарос деревьями.
Это точно...

Гость|13.02.2019 20:21|

Гость писал(a):

Когда то
водяру пили и не болели

а щас пить водяру незя

как и час в пакетиках

Гость|13.02.2019 21:27|

penzainform.ru писал(a):

Почему в график не включаем проведение этих мероприятий?
penzainform.ru писал(a):
, - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Потому что денег нет даже на ремонт крыши в роддоме.Ты всё прогулял раздавая наши кровные и на спорт,мало кому в данное время интересный,и на непонятные коллективы культуры и на ТЦ-ы РПЦ.На всё,но только не на необходимое.Вот очередная пустая трата народных денег ради тысячи блуждающих по разным трибунам ,типа болельщиков.

Гость|13.02.2019 21:46|

Моторы, бензин, мощь! - вот это настоящее занятие для мужчин

Гость|13.02.2019 22:05|

пейте морковный сок

Гость|13.02.2019 23:03|

Гость писал(a):

Когда то пензенские таксисты из 2 парка были Профессионалами и на дорогах и на гоночных треках,и трассах.А нынче автоспорт в городе мёртв,а Вираж давно зарос деревьями.
Хоть одного назвать можешь?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!