13.02.2019 | 15:39

Европа Плюс уже который год подряд удерживает звание радиостанции № 1 в России. Победа в национальном рейтинге подтверждена исследованиями, проведенным компанией Mediascope. Европа Плюс имеет огромную аудиторию: от Калининграда до Камчатки - это более 12 миллионов человек.

Именно для них на волнах радиостанции звучат исключительно хиты и регулярно проводятся яркие и интересные акции.

«И очередная такая уже стартовала, называется она «Миссия: выполнима». Первый тур приурочен ко Дню всех влюбленных, который мы будем отмечать 14-го числа. Схема очень простая: нужно дозвониться в прямой эфир, ответить на нетрудный вопрос и получить реально крутые подарки», - рассказал диджей Европы Плюс Пенза Николай Корчагин.

Поклонники Европы Плюс Пенза могут зайти в официальную группу радиостанции в соцсети «ВКонтакте». Вся информация о проводимой акции находится там.

Игры «Миссия: выполнима» проводится в вечерних, в 19:00, выпусках программы Европы Плюс Пенза, посвященных Дню всех влюбленных (с 11 по 15 февраля), Дню защитника Отечества (с 18 по 22 февраля) и Международному женскому дню (с 4 по 8 марта).

«Так что участвуйте, слушайте прямой эфир, наслаждайтесь суперхитами и получайте реально крутые подарки. Для вас нам ничего не жалко!» - добавил диджей.