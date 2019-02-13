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Общество | Для пензенцев провели акцию «Защити себя - сохрани жизнь»

13.02.2019|17:26
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Одни заглянули перед сеансом свободного плавания, другие специально пришли в «Суру», чтобы проверить свое здоровье. На несколько часов фойе дворца спорта превратилось в большой врачебный кабинет.

Руководством минздрава области инициировано проведение таких массовых акций. Эта проводилась в рамках месячника борьбы с онкозаболеваниями «Защити себя - сохрани жизнь». Специалисты центра медицинской профилактики напоминали о факторах риска.

«Это ожирение, которое на сегодняшний день является бичом у нас в Пензенской области. Это низкая физическая активность: почему-то после 30-40 лет мы понимаем, что двигаться не стоит, очень хорошо и быстро, перестаем правильно питаться. 200 граммов овощей и фруктов необходимо вводить в рацион, есть 10 принципов правильного рационального питания», - рассказала главный врач областного центра медицинской профилактики Татьяна Батракова.

Помимо первичных обследований, определения уровня сахара и холестерина в крови, измерения артериального давления, участники акции могли попасть на прием к онкологу и дерматовенерологу. Эти специалисты вместе с коллегами из центра профилактики консультировали граждан.

«Почаще бы такие акции были, нам это было бы приятно», - отметила участница акции Любовь Капенкина.

Очередное мероприятие пройдет 27 февраля во дворце спорта «Буртасы».

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Гость|13.02.2019 18:49|

Помоги себе сам .

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