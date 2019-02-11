11.02.2019 | 11:49

Пензенские культурные учреждения подвели итоги акции, приуроченной к 80-летнему юбилею области и проводившейся в выходные, 9 и 10 февраля.

Как оказалось, наиболее популярным по посещаемости стал зоопарк. Только за один день, воскресенье, туда наведались 26 586 человек - 17 756 взрослых и 8 830 детей. В учреждении эту цифру назвали рекордной.

Вторую строчку в рейтинге занял краеведческий музей. За два дня его экспозиции осмотрели более 7 000 желающих.

«Честно говоря, такого потока посетителей сотрудники музея не могли даже представить: сегодня, в первые 10 минут работы музея, мы отсчитали уже 120 гостей! За первый час количество посетителей превысило 400 человек, и далее их число очень быстро росло.

Таким образом, если в первый день музей посетили около 2 000 человек, посещаемость во второй день была свыше 5 000 посетителей!!!» - сообщили в музее.

На третьей позиции - картинная галерея имени К. А. Савицкого. За выходные на полотна великих мастеров посмотрели 6 680 горожан: 2 926 - в первый день, 3 754 - во второй.

«В течение дня для наших посетителей были проведены обзорные экскурсии, в том числе от директора картинной галереи К. В. Застрожного, восемь занятий в студии эстетического развития «Школа радости», - уточнили в учреждении.

Далее в списке - Музей одной картины, там в дни акции побывали 760 человек, и музей И. Н. Ульянова, туда наведалось более 600 человек.

«9 и 10 февраля для наших уважаемых гостей прошел ряд мероприятий, а также экскурсии по выставкам «Мир пензенских сословий», «И. Н. Ульянов в Пензе и его окружение», «Любовью к России горя...», «Пензенская область, традиции и инновации», - отметили в музее.

Многие пензенцы делились в соцсетях снимками и положительными впечатлениями с семейных культурных походов. Но не везде, по их мнению, справлялись с наплывом посетителей.

«Мы в детском парке катались на паровозике, он от перегруза сломался», - написала горожанка.

«В краеведческом музее слишком узкие проходы. Народу было так много, что мы несколько минут стояли перед входом в каждый зал, чтобы войти или выйти. Если бы я выпустила руку ребенка, его бы снес людской поток», - пожаловалась другая жительница областного центра.