11.02.2019 | 10:00

В Малосердобинском районе после смены руководства администрации Ключевского сельсовета потребовалось вмешательство прокуратуры.

В июле 2018 года бывший глава органа местного самоуправления вышел в отставку и в августе подал заявление о назначении ему пенсии как муниципальному служащему со стажем более 30 лет. Ответа на свое обращение он ждал долго.

В декабре новый руководитель администрации отказал своему предшественнику, указав на отсутствие необходимых документов (регистров аналитического и синтетического бухгалтерского учета), хотя при решении данного вопроса эти бумаги не нужны.

«По результатам проверки прокурор Малосердобинского района внес в Комитет местного самоуправления Ключевского сельсовета представление об устранении выявленных нарушений закона», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

После этого глава администрации сельсовета вынес распоряжение о назначении экс-руководителю пенсии с 1 августа 2018 года.