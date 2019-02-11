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Общество | В области глава администрации отказал предшественнику в пенсии

11.02.2019|10:00
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В Малосердобинском районе после смены руководства администрации Ключевского сельсовета потребовалось вмешательство прокуратуры.

В июле 2018 года бывший глава органа местного самоуправления вышел в отставку и в августе подал заявление о назначении ему пенсии как муниципальному служащему со стажем более 30 лет. Ответа на свое обращение он ждал долго.

В декабре новый руководитель администрации отказал своему предшественнику, указав на отсутствие необходимых документов (регистров аналитического и синтетического бухгалтерского учета), хотя при решении данного вопроса эти бумаги не нужны.

«По результатам проверки прокурор Малосердобинского района внес в Комитет местного самоуправления Ключевского сельсовета представление об устранении выявленных нарушений закона», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

После этого глава администрации сельсовета вынес распоряжение о назначении экс-руководителю пенсии с 1 августа 2018 года.

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Гость|11.02.2019 10:17|

Мафия

Гость|11.02.2019 10:35|

Бессмертна

Гость|11.02.2019 10:44|

Ибо сказано: нефиг предшественника чморить - припомнит он тебе.

Имя: Гость
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