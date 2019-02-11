11.02.2019 | 11:02

Болельщики, которые пришли на матч пензенского «Дизеля» с тюменским «Рубином», одним из аутсайдеров регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути», пообещали бросить курить, если их команда победит.

Игра состоялась в воскресенье, 10 февраля, в спорткомплексе «Дизель-Арена», и хозяева одержали верх над гостями со счетом 3:1.

В тот день в спорткомплексе проходила акция «Спорт! Здоровье! Успех!», во время которой болельщики и дали обещание начать здоровый образ жизни. Организовали мероприятие специалисты областного центра медицинской профилактики и волонтеры-медики.

В рамках акции жители и гости города могли ознакомиться с материалами по профилактике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, измерить свое давление и рассчитать индекс массы тела.

«Акция «Спорт! Здоровье! Успех!», получившая широкий отклик среди активных болельщиков, запланирована к проведению вновь и пройдет уже в следующий четверг, 14 февраля», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.