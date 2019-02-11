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Общество | Болельщики пензенского «Дизеля» пообещали бросить курить

11.02.2019|11:02
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Болельщики, которые пришли на матч пензенского «Дизеля» с тюменским «Рубином», одним из аутсайдеров регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути», пообещали бросить курить, если их команда победит.

Игра состоялась в воскресенье, 10 февраля, в спорткомплексе «Дизель-Арена», и хозяева одержали верх над гостями со счетом 3:1.

В тот день в спорткомплексе проходила акция «Спорт! Здоровье! Успех!», во время которой болельщики и дали обещание начать здоровый образ жизни. Организовали мероприятие специалисты областного центра медицинской профилактики и волонтеры-медики.

В рамках акции жители и гости города могли ознакомиться с материалами по профилактике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, измерить свое давление и рассчитать индекс массы тела.

«Акция «Спорт! Здоровье! Успех!», получившая широкий отклик среди активных болельщиков, запланирована к проведению вновь и пройдет уже в следующий четверг, 14 февраля», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|11.02.2019 11:33|

Курить мы будем, но пить не бросим!

Гость|11.02.2019 11:42|

Рубин один из лидеров.который один из первых пробился в плей-офф, о котором рукажопые уже даже не мечтают.

Гость|11.02.2019 11:51|

А это как то поможет состоянию команды???

Гость|11.02.2019 11:53|

Вы прежде чем что-то писать загляните в таблицу и посмотрите на каком месте этот "аутсайдер" находится! Рубин занимает 4 место, а вот наш Дизель действительно аутсайдер. Стыдно за вас журналисты...

Гость|11.02.2019 11:57|

Привет голопузы и их самки!

Как вы тут? Бухаете с радости за своих лузеров?

Поймите, вы (хотя это не ваше) букмекерам тоже надо на что-то жить.

Верьте дальше в "силовую победу".

Уже в этом месяце ваши неудачники вылетят из турнира и вы сможете бухать и курить уже без всякого повода.

Надеюсь за лето разгонят эту "команду", и забудут как страшный сон.

Гость|11.02.2019 11:58|

объясните быдло-фанатам, что в помещении шапки надо снимать.

Или боятся остатки мозга простудить?

Гость|11.02.2019 12:13|

Это Дизель в жопе, а Рубин в поряде!!!

Гость|11.02.2019 12:20|

Гость писал(a):

2.2019 11:58|

объясните быдло-фанатам, что в помещении шапки надо снимать

Шапки снимают ДОМА .В гостях необязательно..вот так ЖОЛТО БЛАКИТНЫЙ

Гость|11.02.2019 12:21|

Гость писал(a):

Или боятся остатки мозга простудить?
Опасаются, что дятлы перепутают их черепушки с деревом.

Имя: Гость
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