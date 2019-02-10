10.02.2019 | 15:45

В Пензе региональное управление СК РФ проводит доследственную проверку по факту оставления малолетних детей в опасности. Детей - девочку 2014 года рождения и мальчика 2016 года рождения - нашли одних в горящей квартире.

Речь идет о пожаре на улице Пограничной, 39, который случился вечером в пятницу, 8 февраля.

Огонь заметили соседи. Они позвонили пожарным, а сами через окно проникли в квартиру и стали тушить пламя. «Окно высадили, снегом начали засыпать, оказалось, кастрюля раскалилась докрасна. Мы ее - снегом и на улицу выкинули, уже загорелись тумбочки, все», - рассказали пензенцы.

«Прибывшие пожарные при проверке помещений квартиры в комнате обнаружили двоих малолетних детей. Дети находились в квартире одни, без присмотра взрослых. Их матери дома не было», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Девочку и мальчика госпитализировали в областную детскую больницу для обследования.

Следователи собираются выяснить причины их нахождения без присмотра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.