10.02.2019 | 14:46

Воскресенье, 10 февраля, стало вторым днем акции, приуроченной к 80-летию Пензенской области, когда музеи, картинная галерея, зоопарк и некоторые аттракционы в парках работают бесплатно.

Пензенцы не упустили представившуюся возможность: в музеях и парках появились очереди.

В картинной галерее им. К. А. Савицкого и Губернаторском доме только за первый час работы побывали более 300 человек. «Сегодня нас посещают в основном семейные группы: родители с ребятами и бабушки с внуками», - уточнили в галерее. Она, кстати, будет работать до 18:00.

Музей одной картины за утро посетили более 100 пензенцев: горожане познакомились с творчеством русского живописца Ильи Репина.

Особенно большая нагрузка пришлась на зоопарк: к 13:00 экспозицию там осмотрели более 7 000 человек. Бесплатно пройти на территорию учреждения можно до 17:00.

Жители Пензы высоко оценили организацию акции. «Это здорово, это здорово, это очень-очень хорошо», «Зоопарк супер!!! Спасибо!!!», «Спасибо, хоть одна хорошая новость», - написали они на форумах и в социальных сетях.

Однако, по словам горожан, не все они отправились в музеи добровольно. «Учителей и классных руководителей обязали обеспечить явку учеников в конкретные музеи, даже время обозначили», - поделились информацией пензенцы.