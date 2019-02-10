Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|10 фев 2019|16:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Ясно |
  74.90  |  $  66.06
 

Общество | Тысячи пензенцев решили бесплатно посетить музеи и парки

10.02.2019|14:46
Печать

Воскресенье, 10 февраля, стало вторым днем акции, приуроченной к 80-летию Пензенской области, когда музеи, картинная галерея, зоопарк и некоторые аттракционы в парках работают бесплатно.

Пензенцы не упустили представившуюся возможность: в музеях и парках появились очереди.

В картинной галерее им. К. А. Савицкого и Губернаторском доме только за первый час работы побывали более 300 человек. «Сегодня нас посещают в основном семейные группы: родители с ребятами и бабушки с внуками», - уточнили в галерее. Она, кстати, будет работать до 18:00.

Музей одной картины за утро посетили более 100 пензенцев: горожане познакомились с творчеством русского живописца Ильи Репина.

Особенно большая нагрузка пришлась на зоопарк: к 13:00 экспозицию там осмотрели более 7 000 человек. Бесплатно пройти на территорию учреждения можно до 17:00.

Жители Пензы высоко оценили организацию акции. «Это здорово, это здорово, это очень-очень хорошо», «Зоопарк супер!!! Спасибо!!!», «Спасибо, хоть одна хорошая новость», - написали они на форумах и в социальных сетях.

Однако, по словам горожан, не все они отправились в музеи добровольно. «Учителей и классных руководителей обязали обеспечить явку учеников в конкретные музеи, даже время обозначили», - поделились информацией пензенцы.

Источник — кадр с видео Дмитрия Исаева
0
0
0
0
 
Гость|10.02.2019 15:19|

Халява она вещь такая,затягивает. И в минус 40 пошли бы,главное на халяву.

Гость|10.02.2019 15:19|

Как на халявку всех прорвало.очереди стоят.

Гость|10.02.2019 15:21|

Сколько же халявщиков ! За деньги в зоопарк ни ногой,а на халяву бегом.

Гость|10.02.2019 15:48|

Бюджетников обязали массовость создать

Гость|10.02.2019 15:52|

Какие бюджетники? Как еда в самолёте Где русский отказывается брать еду у молодой начинающей стюардессы. Подходит старая и говорит: Халява плиз. Русский кричит: ДАВАЙЙЙЙ.

Гость|10.02.2019 16:00|

Халява она такая,без разницы куда,главное безплатно.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!