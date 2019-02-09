09.02.2019 | 12:28

С субботы, 9 февраля, в Пензенской области вводятся ограничения на посещение родственниками пациентов, находящихся на лечении в круглосуточных стационарах.

Такое решение приняло региональное министерство здравоохранения для предотвращения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«По данным Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в течение 6-й недели 2019 года в Пензенской области было зарегистрировано 3 319 случаев ОРВИ, что составило 24,39 на 100 тысяч населения. Прирост по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 21,7%», - пояснили в пресс-службе минздрава.

Кроме того, принимаются и другие профилактические меры. Так, в амбулаториях и поликлиниках прием температурящих больных должен проводиться в специальных кабинетах. Это делается для того, чтобы отделить поток пациентов с ярко выраженными симптомами простудных заболеваний от других посетителей лечебного учреждения.

Также во всех медицинских организациях вводится обязательный масочный режим. Пациентам при обращении к врачам также рекомендуется пользоваться масками.

«Кроме того, в детсадах и школах продолжат действовать так называемые утренние фильтры для ограничения допуска в образовательные организации детей с проявлениями острой вирусной инфекции», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.