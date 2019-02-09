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Общество | В Пензенской области ограничат визиты к стационарным больным

09.02.2019|12:28
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С субботы, 9 февраля, в Пензенской области вводятся ограничения на посещение родственниками пациентов, находящихся на лечении в круглосуточных стационарах.

Такое решение приняло региональное министерство здравоохранения для предотвращения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«По данным Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в течение 6-й недели 2019 года в Пензенской области было зарегистрировано 3 319 случаев ОРВИ, что составило 24,39 на 100 тысяч населения. Прирост по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 21,7%», - пояснили в пресс-службе минздрава.

Кроме того, принимаются и другие профилактические меры. Так, в амбулаториях и поликлиниках прием температурящих больных должен проводиться в специальных кабинетах. Это делается для того, чтобы отделить поток пациентов с ярко выраженными симптомами простудных заболеваний от других посетителей лечебного учреждения.

Также во всех медицинских организациях вводится обязательный масочный режим. Пациентам при обращении к врачам также рекомендуется пользоваться масками.

«Кроме того, в детсадах и школах продолжат действовать так называемые утренние фильтры для ограничения допуска в образовательные организации детей с проявлениями острой вирусной инфекции», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Источник — фото: health.pnzreg.ru
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Гость|09.02.2019 12:45|

И кровати из досок и стульев фотографировать поменьше будут...

Гость|09.02.2019 13:08|

Но за дополнительную плату проход будет свободным...Бизнес и ничего дишнего!!!

Гость|09.02.2019 13:19|

Журналисты,вы определитесь -простудные заболевания или острые распираторно- вирусные инфекции...

Имя: Гость
Комментарий:

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