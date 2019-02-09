09.02.2019 | 16:15

В ночной дозор по клубам и развлекательным центрам отправились сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области. Девочки и мальчики танцевали, а люди в форме их внимательно разглядывали.

«Для того, чтобы в местах массового досуга не появлялись граждане предположительно в наркотическом опьянении. Также в таких мероприятиях мы особый акцент делаем на беседы с администрацией развлекательных заведений, а также охраной и сотрудниками», - сообщила заместитель начальника отдела УНК УМВД России по Пензенской области Ирина Осетрова.

Специалисты напоминали, как по внешним признакам отличить людей, находящихся под воздействием запрещенных веществ, чтобы исключить их проникновение в места массового пребывания граждан, а также рассказывали, как правильно действовать дальше.

«Если обнаруживаются такие люди, то сотрудники охраны отзваниваются сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков, которые дежурят в этот день, и дальше оперативные сотрудники отрабатывают эту информацию», - добавила Ирина Осетрова.

В ходе рейда полицейские проверили восемь развлекательных заведений, расположенных в областном центре. Нарушений выявлено не было.