09.02.2019 | 10:39

15-летняя жительница села Большая Елань Пензенского района, объявленная в розыск, найдена.

Девушка ушла из дома 21 января и не вернулась. Ее мать подала заявление о пропаже дочери 28 января.

«Девочку нашли 7 февраля сотрудники уголовного розыска Пензенского района и участковые уполномоченные полиции Бессоновского района. Она находилась в Бессоновке около дома, расположенного на улице Большой Колояр», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении подростка никаких противоправных действий совершено не было, добавили в ведомстве.