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Общество | Полиция нашла ушедшую из дома в Большой Елани 15-летнюю девочку

09.02.2019|10:39
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15-летняя жительница села Большая Елань Пензенского района, объявленная в розыск, найдена.

Девушка ушла из дома 21 января и не вернулась. Ее мать подала заявление о пропаже дочери 28 января.

«Девочку нашли 7 февраля сотрудники уголовного розыска Пензенского района и участковые уполномоченные полиции Бессоновского района. Она находилась в Бессоновке около дома, расположенного на улице Большой Колояр», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении подростка никаких противоправных действий совершено не было, добавили в ведомстве.

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Гость|09.02.2019 11:12|

Не замерзла?

Гость|09.02.2019 11:16|

Она в шапке была

Гость|09.02.2019 11:49|

И дорогу знает

Имя: Гость
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