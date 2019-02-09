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Общество | Пензенцы не упустили возможность бесплатно посетить парки и музеи

09.02.2019|18:16
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Один из пунктов правил посещения Пензенского зоопарка гласит: зайцам вход воспрещен. Но в выходные для того, чтобы посмотреть зверей и птиц билет не нужен. В честь 80-летия области - вход свободный.

Анастасия Малахова решила не упускать возможности бесплатно познакомить своих дочек с миром дикой природы.

«Интересно посмотреть зверушек, тем более такую акцию сделали. Очень даже хорошо зимой прогуляться, свежий воздух, очень здорово», - отметила жительница г. Пензы.

«Безвозмездно, то есть даром» в эти дни можно прокатиться и на ряде муниципальных аттракционов, которые работают в Детском парке в Арбекове и в центральном имени Белинского.

Несмотря на 10-градусный мороз, желающих проплыть с ветерком на кораблике оказалось не мало. Спросом у юных посетителей пользуется и карусель «Колокольчик». Перед отправлением родители как следует укутывали детей.

А теплолюбивых пензенцев ждут практически во всех музеях области. Платить за вход там тоже не надо. В краеведческом - настоящий аншлаг. Познакомиться с представленными экспонатами пришли сотни людей разного возраста.

В воскресенье, 10 февраля, зоопарк, парки культуры и отдыха и музеи вновь будут работать бесплатно.

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Гость|09.02.2019 19:33|

Это здорово это здорово это очень очень хорошо.

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