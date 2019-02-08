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Общество | В выходные в Пензе будут бесплатно работать зоопарк и аттракционы

08.02.2019|11:21
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В выходные дни, 9 и 10 февраля, в честь 80-летия Пензенской области вход в зоопарк будет свободным - жители и гости города смогут полюбоваться на животных безвозмездно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Кроме того, в ЦПКиО имени В. Г. Белинского и Детском парке ряд аттракционов, принадлежащих муниципалитету, будет работать бесплатно.

В ЦПКиО с 10:00 до 20:00 можно будет покататься на аттракционах «Лошадки», «Юнга», «Ралли», «Колокольчик», «Лесная сказка мини» и посетить тир «Веселое путешествие».

В Детском парке (Кронштадтская, 1а) с 9:00 до 19:00 бесплатно будут работать «Орбита», «Карнавал», «Солнышко», «Юнга», поезд «Юнион пацифик», «Летучий корабль» и «Гномик».

Кроме того, пензенцы смогут бесплатно посетить Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Пензенский государственный краеведческий музей.

В акции участвуют также музеи И. Н. Ульянова, В. О. Ключевского, литературный, народного творчества, одной картины (по предварительной записи), областная картинная галерея и Губернаторский дом.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

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Гость|08.02.2019 11:40|

Збс, четко!...

Гость|08.02.2019 12:11|

Ага, зимой, в мороз карусели детям.

Гость|08.02.2019 12:13|

Спасибо хоть одна хорошая новость

Гость|08.02.2019 12:17|

Ждем пика гриппа и ОРВИ?

Гость|08.02.2019 12:19|

Прекрасно зимой карусели здорово

Гость|08.02.2019 12:28|

Что же вам всё не так?!Люди вы когда нибудь, чем нибудь довольны бываете?

Гость|08.02.2019 12:34|

Жесть) зимой карусели, пусть они катаются , ужас, смещилище, летом бы сделали такой денек!

Гость|08.02.2019 12:35|

Гость писал(a):

Ага, зимой, в мороз карусели детям
Мороза особого не будет, да и детям в парке погулять полезно, они ведь не помидоры, чтобы в теплице расти.

Гость писал(a):

Что же вам всё не так?!Люди вы когда нибудь, чем нибудь довольны бываете?
Нет, главное на форумах грязью других поливать.

Гость|08.02.2019 12:35|

Да, это точно, а нам как собакам кость бросят, а мы должны радоваться "ЗИМОЙ КАРУСЕЛИ"!)))п....

Гость|08.02.2019 12:36|

Гость писал(a):

Жесть) зимой карусели
Жесть это минус 20 с ветром.

В ближайшие выходные погода вполне подходящая для прогулок в парке и катания на каруселях.

Гость|08.02.2019 12:38|

Да, хватит вам смешить народ, ребенок замерзнет уже через час , оттепель, сырость. фу, своего бы ни когда на это не повела зимой, что там смотреть то в зоопарке...

Гость|08.02.2019 12:38|

Гость писал(a):

как собакам кость бросят
Проблема в мировосприятии каждого.Один видит негатив и сравнивает себя с собакой, а другой видит возможность погулять в парке и бесплатно покатать детей на каруселях.

Гость|08.02.2019 12:41|

Гость писал(a):

ребенок замерзнет уже через час
Все зависит от ребенка и от родителей - как одеть и чем заниматься, чтобы ребенок не замерз в минус 5. Кстати, часа на зоопарк вполне достаточно.

Гость|08.02.2019 12:42|

У каждого свой взгляд на мир

Имя: Гость
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