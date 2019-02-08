08.02.2019 | 11:21

В выходные дни, 9 и 10 февраля, в честь 80-летия Пензенской области вход в зоопарк будет свободным - жители и гости города смогут полюбоваться на животных безвозмездно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Кроме того, в ЦПКиО имени В. Г. Белинского и Детском парке ряд аттракционов, принадлежащих муниципалитету, будет работать бесплатно.

В ЦПКиО с 10:00 до 20:00 можно будет покататься на аттракционах «Лошадки», «Юнга», «Ралли», «Колокольчик», «Лесная сказка мини» и посетить тир «Веселое путешествие».

В Детском парке (Кронштадтская, 1а) с 9:00 до 19:00 бесплатно будут работать «Орбита», «Карнавал», «Солнышко», «Юнга», поезд «Юнион пацифик», «Летучий корабль» и «Гномик».

Кроме того, пензенцы смогут бесплатно посетить Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Пензенский государственный краеведческий музей.

В акции участвуют также музеи И. Н. Ульянова, В. О. Ключевского, литературный, народного творчества, одной картины (по предварительной записи), областная картинная галерея и Губернаторский дом.

С полным списком можно ознакомиться здесь.