08.02.2019 | 15:33

Они должны быть на каждом доме, чтобы нарушители закона знали: за ними следят. Депутаты Пензенской городской думы предложили увеличить количество камер видеонаблюдения в жилых массивах и не только.

Оперативная обстановка в областном центре остается напряженной.

«Характеризуется ростом количества преступлений на 17% - с 5 131 преступления до 6 001 преступления, в том числе тяжких и особо тяжких на 35% - до 1 524 преступлений», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин.

По мнению народных избранников, улучшить ситуацию помогут камеры уличного видеонаблюдения. Они контролируются системой «Безопасный город».

«По нему и раскрываемость идет, и, можно сказать, слежка за нарушителями общественного порядка, и много выявлений», - отметил председатель постоянной комиссии Пензенской городской думы Юрий Зиновьев.

Всего по Пензе установлено 259 камер видеонаблюдения. Только в 2018 году появилось 89 новых.

«С помощью системы «Безопасный город» сотрудниками было выявлено порядка 200 административных правонарушений и 42 преступления, причем преступления в основном серийные, которые очень сложно другим путем выявить. И, что немаловажно, одно из последних убийств было выявлено с помощью системы «Безопасный город», - добавил Андрей Гаврюшин.

На 2019-й со стороны руководства полиции есть предложение оснастить камерами наблюдения с высоким разрешением периметр города, чтобы контролировать все въезды и выезды. Это позволит увеличить раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, угоном автомобилей, квартирными кражами.