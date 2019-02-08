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Общество | В Кузнецке работники детского сада сами очистили крышу от снега

08.02.2019|14:43
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Педагоги детского сада № 2 «Крепыш» в Кузнецке пожаловались на то, что в пятницу, 8 февраля, их заставили счищать снег с крыши дошкольного учреждения.

«Страховка? Меры безопасности? Не, не слышали. А нам-то что, да, уважаемые руководители? Ну упадут, получат травмы или, не дай бог, вообще погибнут, да и хрен бы с ними? Что, они люди, что ли? Мы, если что, никакого распоряжения не давали, вот, смотрите, документы изданы не были.

Получается, сами воспитатели в 30, 40 и даже больше лет полезли на крышу. Ощущений, наверное, им новых захотелось, вот и решили совместить приятное с полезным. Откройте глаза свои, вы что творите??? Уважайте своих подчиненных!!!» - такое сообщение появилось в группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте».

Чтобы прояснить ситуацию, ИА «ПензаИнформ» обратилось за комментарием к начальнику управления образования Кузнецка Ларисе Борисовой.

«Да, было указание очистить крышу. В некоторых районах происходят обрушения, это угрожает безопасности, а дворник один не справляется. Сверху спускалось указание, но то, что именно воспитатели должны это делать, не уточнялось», - рассказала она.

Позднее, связавшись с заведующей детским садом, Лариса Борисова выяснила, что на уборку снега воспитатели не выходили.

«Там были двое мужчин-рабочих и женщины (кладовщик, психолог), которые дали на это согласие. Воспитатели работали на группах. Видно, что фотографии сделаны из музыкального зала, там не так и высоко. Вообще же, у детсада крыша - в виде корыта, и именно в глубине скопился снег, который нужно было вычистить», - добавила начальник управления.

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Гость|08.02.2019 15:06|

Из "корыта" можно упасть только в корыто.

Гость|08.02.2019 15:08|

А что ж директор детсада сама не полезла на крышу или статус не позволяет?! В указании сверху же не было уточнения,что снег директор не должен чистить снег. Не справляется дворник,значит пусть директор этот вопрос решает. Бумажками задницы прикрыли и все. Америку не открыли,тем что без приказа отправили на опасную работу людей. Только вот интересно-инструктаж провели,подписи поставили в соответствующем журнале?!

Гость|08.02.2019 15:10|

Обычно родителей заставляют такие вещи делать и площадки чистить чтобы было где детям гулять

Гость|08.02.2019 15:14|

Попробуй родителей заставить! Они только анонимки могут писать

Гость|08.02.2019 15:51|

Вы меня конечно извините.. Но родители итак содержат. Детский сад.. На все нужды денег сдай ище и крышу почистил... Заведущие экономят, а родители страдай...

Гость|08.02.2019 15:51|

Интересно, а сама начальник управления полезла бы на крышу чистить снег? Не так уж ведь высоко, как она сказала.

Гость|08.02.2019 15:58|

Вот молодцы какие все бы так

Имя: Гость
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