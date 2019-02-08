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Общество | «Термодом» признан лидером Пензенской области по объему ввода жилья

08.02.2019|16:31
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По итогам 2018 года «Термодом» признан лидером Пензенской области по объему ввода жилья. В 2016-м и 2017-м компания также занимала по этому показателю первое место в Едином реестре застройщиков - полной базе данных строительных компаний РФ, привлекающих средства дольщиков.

Достичь таких результатов холдинг смог благодаря собственной производственной базе, профессионализму сотрудников и грамотному руководству. Несмотря на кризис в строительной отрасли, «Термодом» уверенно развивается, наращивает темпы строительства и всегда открыт для новых идей.

В 2019 году компания намерена сохранить лидирующую позицию, работать не только в Пензенской области, но и в других регионах.

Уже сейчас ведется строительство трех детсадов на 120 мест, домов на улицах Пушкина и 8 Марта в Пензе, многоэтажек в Городе Спутнике, квартала «Радужные дворы». В ближайших планах - возведение детской поликлиники и ЖК «Созвездие». Также в перспективе - строительство школы на 2 400 мест, пешеходной улицы, большого торгового центра с кинотеатром и аквапарком.

Проекты «Термодома» масштабны и уникальны, а главное - нацелены на улучшение качества жизни людей.

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