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Общество | Своевременную расчистку дворов в Пензе обеспечат внешние парковки

08.02.2019|12:42
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В пятницу, 8 февраля, зампред регионального правительства Дмитрий Семенов, возглавивший оперативный штаб по инспекции качества уборки пензенских улиц, объехал Пензу и пообщался с населением.

Осмотрев двор многоэтажки на Рахманинова, 32, он пришел к выводу, что проблема уборки снега на данный момент - самая острая. Люди сами пожаловались на автомобилистов, которые ставят машины, препятствуя расчистке территории.

«Выход - в грамотной организации стояночных мест вне внутридворовых пространств. Объективная причина того, что снег не полностью убран, - это занятый автомобилями двор и невозможность временного складирования снега для последующего вывоза», - высказал свое мнение Дмитрий Семенов, назвав цепочки и блокираторы, которые самовольно устанавливают водители, болью многих улиц.

Он заявил местным жителям, что должно быть принято промежуточное решение. «Путем обращения к главе администрации города Пензы вам необходимо внести предложение о выделении дополнительной муниципальной земли для организации парковки в соответствии с установленным порядком», - пояснил зампред.

Руководителю ТСЖ сразу же рассказали, как нужно будет в дальнейшем содержать такую парковку.

На улицах Ударной и Циолковского проверяющих удивили сосульки на крышах домов.

«Это недопустимые нарушения. Дворы и улицы также вызывают удивление: видно, что трактор проехал только однажды в этом месте и довольно давно! Крыши с сосульками, по нашим впечатлениям, в худшем состоянии», - констатировал Дмитрий Семенов.

Если управляющая компания в ближайшее время не устранит нарушения, на нее будет наложен штраф, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость|08.02.2019 12:49|

А временно складировать снег со всего города можно прямо во дворе самого Семенова. Пусть сам на эту грязную кучу смотрит.

Гость|08.02.2019 12:53|

penzainform.ru писал(a):

и невозможность временного складирования снега для последующего вывоза»
Снег после так называемого временного складирования никогда не вывозится, а ждет весны.

Гость|08.02.2019 13:14|

Штрафовать управлчйки не действенное средство-деньги взыщут с жителей. Надо выписывать выговор и при повторном грубом нарушении лишать лицензии УК. А эти штрафы ни к чему не приводят.

Гость|08.02.2019 13:26|

Бред!Приправленный лапшой.

Гость|08.02.2019 13:31|

Имитация деятельности. Хоть какой...

Гость|08.02.2019 13:39|

Зима кончается чиновники (с такими лицами,как будто на казнь) помчались по дворам.Очень "своевременно" ведь и весна скоро (потоп будет),и выборы!

Гость|08.02.2019 13:43|

С понурой головой и в красной курточке Ильин что ли появился

Гость|08.02.2019 13:44|

Проявляют заботу о народе, выборы по осени

Гость|08.02.2019 13:50|

Предлагаю:В квитанции об оплате услуг ЖКХ ввести строку Вывоз снега. Брать 5руб с кв.м и всего делов. Далее,ввести строку охлаждение холодной воды,горячую ведь подогревают. Пока всё,не благодарите.

Гость|08.02.2019 13:52|

Гость писал(a):

Предлагаю:В квитанции об оплате услуг ЖКХ ввести строку Вывоз снега. Брать 5руб с кв.м и всего делов. Далее,ввести строку охлаждение холодной воды,горячую ведь подогревают. Пока всё,не благодарите.
КРАСАВА !!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|08.02.2019 14:02|

А что ж эта делегация по чистому тротуары не идёт,а топает по снежной каше на дороге?!

Гость|08.02.2019 14:29|

Гость писал(a):

А что ж эта делегация по чистому тротуары не идёт,а топает по снежной каше на дороге?!
Боятся, что им с крыши лед в бошку прилетит.

Гость|08.02.2019 14:29|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog

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