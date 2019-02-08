08.02.2019 | 12:42

В пятницу, 8 февраля, зампред регионального правительства Дмитрий Семенов, возглавивший оперативный штаб по инспекции качества уборки пензенских улиц, объехал Пензу и пообщался с населением.

Осмотрев двор многоэтажки на Рахманинова, 32, он пришел к выводу, что проблема уборки снега на данный момент - самая острая. Люди сами пожаловались на автомобилистов, которые ставят машины, препятствуя расчистке территории.

«Выход - в грамотной организации стояночных мест вне внутридворовых пространств. Объективная причина того, что снег не полностью убран, - это занятый автомобилями двор и невозможность временного складирования снега для последующего вывоза», - высказал свое мнение Дмитрий Семенов, назвав цепочки и блокираторы, которые самовольно устанавливают водители, болью многих улиц.

Он заявил местным жителям, что должно быть принято промежуточное решение. «Путем обращения к главе администрации города Пензы вам необходимо внести предложение о выделении дополнительной муниципальной земли для организации парковки в соответствии с установленным порядком», - пояснил зампред.

Руководителю ТСЖ сразу же рассказали, как нужно будет в дальнейшем содержать такую парковку.

На улицах Ударной и Циолковского проверяющих удивили сосульки на крышах домов.

«Это недопустимые нарушения. Дворы и улицы также вызывают удивление: видно, что трактор проехал только однажды в этом месте и довольно давно! Крыши с сосульками, по нашим впечатлениям, в худшем состоянии», - констатировал Дмитрий Семенов.

Если управляющая компания в ближайшее время не устранит нарушения, на нее будет наложен штраф, уточнили в пресс-службе регионального правительства.