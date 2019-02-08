08.02.2019 | 14:13

Сотрудники регионального управления МЧС России на старице Суры за микрорайоном ГПЗ обошли все палатки и каждого, кто вышел на лед.

На рыбаков обращали самое пристальное внимание, поскольку эти люди рискуют собственными жизнями. Многие водоемы даже в середине зимы таят опасные зоны, где можно погибнуть.

Задача людей в погонах - предупредить возможные ЧП.

«Хотелось бы лишний раз напомнить любителям подледного лова, что выход на лед не всегда безопасен. Практически на всех руслах рек города Пензы и Пензенской области выход может закончиться трагическими последствиями», - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС РФ по области Сергей Петрунин.

Сами рыбаки говорят, что знают об опасных местах и стараются избегать их.

«Допустим, снег лежит, а чуть подальше видно мокрый снег - значит, это промоина. Стороной обходишь», - отметил рыболов Сергей Лукашин.

Любителям посидеть на морозном воздухе с зимней удочкой сотрудники МЧС вручили специальные памятки с информацией о том, как вести себя на льду и что делать в чрезвычайной ситуации.