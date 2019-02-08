Сотрудники регионального управления МЧС России на старице Суры за микрорайоном ГПЗ обошли все палатки и каждого, кто вышел на лед.
На рыбаков обращали самое пристальное внимание, поскольку эти люди рискуют собственными жизнями. Многие водоемы даже в середине зимы таят опасные зоны, где можно погибнуть.
Задача людей в погонах - предупредить возможные ЧП.
«Хотелось бы лишний раз напомнить любителям подледного лова, что выход на лед не всегда безопасен. Практически на всех руслах рек города Пензы и Пензенской области выход может закончиться трагическими последствиями», - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС РФ по области Сергей Петрунин.
Сами рыбаки говорят, что знают об опасных местах и стараются избегать их.
«Допустим, снег лежит, а чуть подальше видно мокрый снег - значит, это промоина. Стороной обходишь», - отметил рыболов Сергей Лукашин.
Любителям посидеть на морозном воздухе с зимней удочкой сотрудники МЧС вручили специальные памятки с информацией о том, как вести себя на льду и что делать в чрезвычайной ситуации.
Не чего там делать лед 45 см. Идите на Суру гонять. Снова показуха!!!