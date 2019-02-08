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Общество | Сотрудники регионального управления МЧС проверили пензенских рыбаков

08.02.2019|14:13
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Сотрудники регионального управления МЧС России на старице Суры за микрорайоном ГПЗ обошли все палатки и каждого, кто вышел на лед.

На рыбаков обращали самое пристальное внимание, поскольку эти люди рискуют собственными жизнями. Многие водоемы даже в середине зимы таят опасные зоны, где можно погибнуть.

Задача людей в погонах - предупредить возможные ЧП.

«Хотелось бы лишний раз напомнить любителям подледного лова, что выход на лед не всегда безопасен. Практически на всех руслах рек города Пензы и Пензенской области выход может закончиться трагическими последствиями», - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС РФ по области Сергей Петрунин.

Сами рыбаки говорят, что знают об опасных местах и стараются избегать их.

«Допустим, снег лежит, а чуть подальше видно мокрый снег - значит, это промоина. Стороной обходишь», - отметил рыболов Сергей Лукашин.

Любителям посидеть на морозном воздухе с зимней удочкой сотрудники МЧС вручили специальные памятки с информацией о том, как вести себя на льду и что делать в чрезвычайной ситуации.

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Гость|08.02.2019 14:49|

Не чего там делать лед 45 см. Идите на Суру гонять. Снова показуха!!!

Гость|08.02.2019 15:19|

Надобно автору это инициативы звание "Герой Урюпинска" присвоить...

Это же сколько смелости нужно иметь, что бы натравить подчиненных на пяток мужичков одиночек...

Это, скажу я вам, не на Сурском огородников гонять... Тут истинная отвага нужна!

Гость|08.02.2019 15:19|

а почему в Пензе не разработают какую то специализированную Программу

в соответствии с которой присутствующим на льду гражданам занимающимся подледным ловом рыбы на льду будут выдавать специально изготовленные на Пензенских заводах, фабриках специализированные спасательные жилеты

Гость|08.02.2019 15:30|

рыбакам то необходимо показывать практический пример(видеофильмы,)и необходимо практически научить как обезопасить себя, спасти себя родимого от утопления в полынье либо в проруби с подмерзшим льдом

и где в Пензе должна быть организованность

вот первые лица и пришли бы и попросили надеть граждан занимающихся подледным ловом спасательные жилеты производства маде ин Пенза и специальные приспособления (которые должны быть всегда надеты)для того чтобы выползти на лед если провалился

Гость|08.02.2019 15:32|

На самом же деле эти проверяющие ходят стаканы сшибают и сигареты стреляют у рыбаков. Естественно у каждого рыбака есть пара пузырей и сало.

Имя: Гость
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