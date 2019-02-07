07.02.2019 | 15:57

В 2018 году в областном центре выросло количество всех категорий преступлений по сравнению с 2017-м. Об этом на заседании постоянной комиссии городской думы в четверг, 7 февраля, сообщил заместитель начальника УМВД РФ по г. Пензе Андрей Гаврюшин.

Так, на 35,5% увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, на 48,1% - средней тяжести, на 1,9% - небольшой тяжести. Всего же за год произошло 6 001 преступление (в 2017-м - 5 131), в том числе 14 убийств, 59 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, из которых 17 со смертельным исходом, 20 изнасилований, 8 вымогательств, 135 грабежей и 1 998 краж.

155 преступлений, в том числе 4 убийства, были совершены на бытовой почве. В общественных местах зарегистрировано 2 703 нарушения Уголовного кодекса РФ. Отмечается, что на 19,9% (с 1 090 до 1 307) выросло число преступлений, на которые люди пошли в состоянии опьянения. Несовершеннолетние пензенцы фигурируют в 107 преступлениях, в том числе 13 в состоянии алкогольного и 2 - наркотического опьянения.

Из незаконного оборота изъято 49 тысяч литров алкогольной продукции. Кроме того, выявлено свыше 700 наркопреступлений. Изъято 37 кг (в 2017-м - 22 кг) наркотических веществ.

«В большинстве своем это синтетические наркотики спайс и «скорость», разовая доза минимальна, привыкание мгновенно. Купля-продажа происходит бесконтактным способом, с помощью Интернета, через закладки. Наркотики поступают в Пензу из многих регионов, в том числе из-за рубежа», - отметил Андрей Гаврюшин.

Докладчик отметил, что от граждан поступило более 171 тысячи сообщений. «Это говорит о доверии населения к полиции», - подчеркнул он.