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Общество | В 2018 году в Пензе произошло на 870 преступлений больше, чем в 2017-м

07.02.2019|15:57
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В 2018 году в областном центре выросло количество всех категорий преступлений по сравнению с 2017-м. Об этом на заседании постоянной комиссии городской думы в четверг, 7 февраля, сообщил заместитель начальника УМВД РФ по г. Пензе Андрей Гаврюшин.

Так, на 35,5% увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, на 48,1% - средней тяжести, на 1,9% - небольшой тяжести. Всего же за год произошло 6 001 преступление (в 2017-м - 5 131), в том числе 14 убийств, 59 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, из которых 17 со смертельным исходом, 20 изнасилований, 8 вымогательств, 135 грабежей и 1 998 краж.

155 преступлений, в том числе 4 убийства, были совершены на бытовой почве. В общественных местах зарегистрировано 2 703 нарушения Уголовного кодекса РФ. Отмечается, что на 19,9% (с 1 090 до 1 307) выросло число преступлений, на которые люди пошли в состоянии опьянения. Несовершеннолетние пензенцы фигурируют в 107 преступлениях, в том числе 13 в состоянии алкогольного и 2 - наркотического опьянения.

Из незаконного оборота изъято 49 тысяч литров алкогольной продукции. Кроме того, выявлено свыше 700 наркопреступлений. Изъято 37 кг (в 2017-м - 22 кг) наркотических веществ.

«В большинстве своем это синтетические наркотики спайс и «скорость», разовая доза минимальна, привыкание мгновенно. Купля-продажа происходит бесконтактным способом, с помощью Интернета, через закладки. Наркотики поступают в Пензу из многих регионов, в том числе из-за рубежа», - отметил Андрей Гаврюшин.

Докладчик отметил, что от граждан поступило более 171 тысячи сообщений. «Это говорит о доверии населения к полиции», - подчеркнул он.

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Гость|07.02.2019 16:19|

Нормально всё,значит есть движение,уверенно возвращаемся к 90.

Гость|07.02.2019 16:26|

penzainform.ru писал(a):

Докладчик отметил, что от граждан поступило более 171 тысячи сообщений. «Это говорит о доверии населения к полиции», - подчеркнул он.
Это говорит о росте преступности и росте отчаяния у законопослушного населения.

Гость|07.02.2019 16:28|

Катимся в АД.

Гость|07.02.2019 16:28|

Все бы ничего,но стукачей развелось мама не горюй.

Гость|07.02.2019 16:36|

Уровень жизни ниже и ниже. Люди выживают из последних сил. Отсюда и преступность. Люди озлобленны,чувствуют несправедливость и безнаказанность.

Гость|07.02.2019 16:41|

Гость писал(a):

07.02.2019 16:36|

Уровень жизни ниже и ниже

Количество бедных увеличивается.

Гость|07.02.2019 16:42|

Скоро будет еще больше,вот за мусор заплатите,еду покупать будет не на что.С кистенем на дорогу.

Гость|07.02.2019 16:54|

Ни фига себе,на 40%!

Имя: Гость
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