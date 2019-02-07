07.02.2019 | 18:22

Под присмотром врачей находится пострадавшая от схода наледи пензячка. Опасности для ее жизни нет, констатируют представители регионального минздрава.

«Женщина находится в реанимации клинической больницы № 6 имени Захарьина. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести», - сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Пензенской области Татьяна Манухина.

В среду на улице Попова около дома № 10 с козырька балкона на верхнем этаже сорвалась ледяная глыба. В этот момент внизу проходила женщина 1961 года рождения.

Этот несчастный случай заставил чиновников разных ведомств отправиться по дворам и посмотреть на скатные крыши домов, балконные и подъездные козырьки. Нарушения фиксируют в Железнодорожном районе, на улице Луначарского.

«Конструкция усиленная, но она прогнулась, представляет угрозу, сами понимаете. Снег еще нарастет (полметра где-нибудь), обледнеет, и возможно обрушение», - указал специалист Управления по делам ГОЧС г. Пензы Олег Морозов.

«Не видела ни разу, чтоб сосульки сбивали», - добавила местная жительница.

Большинство домов здесь находится в ведении компании «Жилье-24». Ее руководство администрация района приглашала на совместный рейд.

«Управляющая компания была в курсе. Директор отказался приехать без мотивации отказа», - пояснил заместитель главы администрации Железнодорожного района г. Пензы Андрей Шулькин.

«Систематические нарушения лицензионных требований могут явиться поводом для лишения лицензии. За однократное нарушение лишение не предусмотрено, только за систематические нарушения», - подчеркнул эксперт Госжилстройтехинспекции Пензенской области Сергей Потехин.

В пятиэтажках, построенных почти полвека назад, козырьки над балконами не были предусмотрены. Однако сейчас собственники по своему усмотрению могут сделать конструкцию крытой. На некоторых образуются ледяные наросты.

К жильцам верхних этажей тоже заглядывают проверяющие. Предлагают хозяевам квартир демонтировать козырьки самостоятельно или при помощи управляющей компании, но обязательно с соблюдением правил техники безопасности.

Горожане говорят: надо не только вверх смотреть, но еще и под ноги. Некоторые тротуары просто исчезли под снежной кашей.

«На той стороне чистили трактором, а на этой - нет. Это что-то невозможное, не то что по колено тонешь, а вообще все мокрое», - пожаловалась пензячка.

«Попробуйте пройти, хоть пьяным, хоть трезвым!» - предложил мужчина.

Похожая картина - и в других районах. Пока коммунальные службы проигрывают зиме.