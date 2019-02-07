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Общество | Никольчанка поплатилась за помощь брату-алиментщику

07.02.2019|15:36
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Предпринимательница из Никольска поплатилась за то, что оказала услугу 29-летнему брату.

Отец троих детей должен был направлять алименты одному ребенку, но задолжал, и пристав ограничил его в праве управления транспортом. Из-за этого он перестал зарабатывать нелегальным извозом, так что тем более не мог рассчитаться.

«Ограничение в правах никак не входило в его планы, и сестра должника решила устроить его на работу и дать справку, согласно которой ее брат работал водителем в ее организации. Это позволило снять ограничение. Однако денег ребенку не поступало», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

Тогда пристав проверил бухгалтерию фирмы и выяснил, что никакие отчисления за водителя не производились и уволили его задним числом. За это предпринимательницу оштрафовали на 15 тысяч рублей, а ее брата вновь ограничили в праве управлять транспортом.

«В предусмотренный законом 60-дневный срок оплата штрафа не была произведена, за что дама вновь была привлечена к административной ответственности, и на этот раз судья вынесла решение об обязанности отработать 20 часов на благо муниципалитета. Только вот после отрабатывания оплатить штраф все равно придется», - подвели итог в пресс-службе.

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