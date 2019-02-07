07.02.2019 | 13:08

За минувшие сутки из Пензы было вывезено более 8,5 тысячи кубометров снега. В первую смену на линию выходило 95 спецмашин, во вторую - 105.

Об этом доложил директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев главе администрации города Виктору Кувайцеву во время объезда улиц в четверг, 7 февраля. Мэр решил проконтролировать, как расчищают территории после утреннего снегопада.

Глава администрации осмотрел улицы с интенсивным движением общественного транспорта: Мира, Захарова, Карпинского, Окружную, Аустрина, Гагарина, Ленина и другие. Он отметил, что дороги обработаны песко-соляной смесью, ведется прометание основных магистралей.

Виктор Кувайцев поручил Юрию Парастаеву оперативно расчистить пешеходные зоны.

«Снегопад прекратился - тротуаров нет, только тропинки», - цитирует пресс-служба главу администрации Пензы.