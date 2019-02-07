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Общество | Мэр Пензы: Снегопад прекратился - тротуаров нет, только тропинки

07.02.2019|13:08
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За минувшие сутки из Пензы было вывезено более 8,5 тысячи кубометров снега. В первую смену на линию выходило 95 спецмашин, во вторую - 105.

Об этом доложил директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев главе администрации города Виктору Кувайцеву во время объезда улиц в четверг, 7 февраля. Мэр решил проконтролировать, как расчищают территории после утреннего снегопада.

Глава администрации осмотрел улицы с интенсивным движением общественного транспорта: Мира, Захарова, Карпинского, Окружную, Аустрина, Гагарина, Ленина и другие. Он отметил, что дороги обработаны песко-соляной смесью, ведется прометание основных магистралей.

Виктор Кувайцев поручил Юрию Парастаеву оперативно расчистить пешеходные зоны.

«Снегопад прекратился - тротуаров нет, только тропинки», - цитирует пресс-служба главу администрации Пензы.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|07.02.2019 13:16|

И шо. Жители виноваты, к ним претензии предьявляйте.

Гость|07.02.2019 13:33|

И ?

Гость|07.02.2019 13:35|

penzainform.ru писал(a):

«Снегопад прекратился - тротуаров нет, только тропинки»,
Ночной снегопад не причем, тротуары и до этого были в ужасном состоянии. Весь проспект строителей в холмах из снега.

Гость|07.02.2019 13:36|

penzainform.ru писал(a):

тротуаров нет, только тропинки
Работы администрации нет, толко болтовня.

Гость|07.02.2019 13:36|

А чем дорожники, которые ща снег чистят, занимаются летом ?

Гость|07.02.2019 13:44|

Особливо радует тропинка около здания Железнодорожного суда! Улица Белинского,8-ежели что...

Гость|07.02.2019 13:45|

Гость писал(a):

Особливо радует тропинка около здания Железнодорожного суда! Улица Белинского,8-ежели что...
Харатс убрали, вот теперь и тропинку вытоптать некому.

Гость|07.02.2019 13:47|

Железнодорожный суд - Белинского, 2

Гость|07.02.2019 13:48|

На окружной с "тропинками" просто жесть, при повороте с ул. Чебышева к пешеходному переходу вообще пройти очень сложно, сегодня шла с грудным ребёнком в поликлинику , несла его на руках так как на коляске и санках вообще ни проедишь даже, если только выходить на проезжаю часть. Просто кошмар.

Гость|07.02.2019 13:54|

Где орденоносец Ильин?

Гость|07.02.2019 13:58|

А где снегопад? Так себе снежок.

Гость|07.02.2019 14:01|

денег нет и тратуаров ..но вы держитесь

Имя: Гость
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