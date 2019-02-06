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Общество | В Заречном собираются перенести памятник пропуску

06.02.2019|10:32
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Памятник пропуску, расположенный у здания бывшего кинотеатра «Россия» в Заречном, в этом году должен переехать на новое место. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на директора управления капитального строительства Романа Панина.

В конце января был утвержден объем финансирования на благоустройство ряда городских территорий. В частности, на аллее между парком имени Лермонтова и ТЮЗом появится новая зона отдыха с прогулочными дорожками и скамейками. Именно туда собираются перенести памятник пропуску.

«Благоустройство общественных территорий, как и в предыдущие годы, пройдет в летне-осенний период», - пишет «Заречье сегодня».

Памятник пропуску был открыт в мае 2013 года, во время празднования 55-летия закрытого города, и приобрел большую популярность. Авторы арт-объекта Валерий Кузнецов и Герман Феоктистов изобразили, как человек в форме проверяет пропуск на территорию ЗАТО. В окошечке сидит мышка с узелком за плечами, которая символизирует известный афоризм охранных структур: «У нас ни одна мышь не проскочит».

Через несколько месяцев, в октябре того же года, неизвестные вандалы спилили мышку. Однако вскоре памятник был восстановлен: на нем появился заново отлитый маленький грызун.

Источник — фото: zarpressa.ru
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Гость|06.02.2019 10:44|

Дел нет других, как памятники двигать. ЛОСЕЙ Покормить не забудьте.

Гость|06.02.2019 11:54|

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog

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