06.02.2019 | 10:32

Памятник пропуску, расположенный у здания бывшего кинотеатра «Россия» в Заречном, в этом году должен переехать на новое место. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на директора управления капитального строительства Романа Панина.

В конце января был утвержден объем финансирования на благоустройство ряда городских территорий. В частности, на аллее между парком имени Лермонтова и ТЮЗом появится новая зона отдыха с прогулочными дорожками и скамейками. Именно туда собираются перенести памятник пропуску.

«Благоустройство общественных территорий, как и в предыдущие годы, пройдет в летне-осенний период», - пишет «Заречье сегодня».

Памятник пропуску был открыт в мае 2013 года, во время празднования 55-летия закрытого города, и приобрел большую популярность. Авторы арт-объекта Валерий Кузнецов и Герман Феоктистов изобразили, как человек в форме проверяет пропуск на территорию ЗАТО. В окошечке сидит мышка с узелком за плечами, которая символизирует известный афоризм охранных структур: «У нас ни одна мышь не проскочит».

Через несколько месяцев, в октябре того же года, неизвестные вандалы спилили мышку. Однако вскоре памятник был восстановлен: на нем появился заново отлитый маленький грызун.