06.02.2019 | 13:06

Мама одного из учеников школы № 14 в Кузнецке пожаловалась в соцсети «ВКонтакте» на то, что ей предлагают сдать 2 000 рублей на пластиковые окна. Женщина рассказала о ситуации в группе «Подслушано в Кузнецке» в среду, 6 февраля.

«Сегодня в 14-й школе в одном из 5-х классов состоится собрание по поводу сбора денег на окна. Директор школы уверила, что если родители поставят окна в классе, то до конца школы якобы больше никаких денег ни на что с нас собирать не будут. Верится в это с трудом. Четыре года учились в начальной школе - столько денег понасдавали: на потолки, на стены, на жалюзи, на гардины, по два раза в год на хознужды по 300-500 руб. Хотя, когда пришли в 1-й класс, учитель сказала, что в фонд школы по возможности каждый родитель обязан сдавать 500 руб. в год.

Но только у нас за каждый учебный год каждый родитель сдал деньгами в разы больше. Мы отремонтировали свой предыдущий класс, а в этом году нам дали разбитый и холодный класс. И мы теперь должны ремонтировать его и вставлять окна. По деньгам выходит около 2 000 с каждого родителя только на одни окна! Несколько человек отказались сдавать деньги. Значит, их суммы еще раскидают на тех, кто платит. В итоге заплатим более 2 000!

Мое мнение: не должен платить никто! У нас школа муниципальная! Сколько еще времени родители будут обустраивать рабочие места учителям и директорам?! У меня дома не в каждой комнате пластиковые окна стоят! А в школу я должна сдать на окна! А директор со своим коллективом не хочет скинуться мне на окна и тем, у кого их нет?! Тогда будет справедливо: дашь на дашь!

Содержать школы и делать в них ремонты - это проблема администрации города, а никак не родителей учеников! У кого какое мнение на этот счет? А может быть, кто-нибудь из администрации отпишется?» - написала женщина.

Корреспондент ИА «ПензаИнформ» связался с директором школы № 14 Юлией Чернышовой, чтобы прояснить ситуацию. Сбор денег на окна оказался для нее неожиданной новостью. По словам Юлии Владимировны, ни с кем из родителей она подобную тему не обсуждала.

«Никаких сборов в фонд школы или класса у нас нет. Мы не против инициативных родителей, но обязательность - это некий нонсенс, никаких обязательных платежей нет. Мы не против, когда один родитель выступает в роли благотворителя, например покупает малоимущим ученикам новогодние подарки или помогает с формой. У нас 800 детей, из которых около 300 - из малоимущих семей», - подчеркнула она.

По словам классного руководителя 5-го класса, о котором идет речь, инициатива установить окна была озвучена родителями учеников.

Директор школы подтвердила, что сейчас дети занимаются в кабинете с деревянными окнами: его открыли недавно в связи с увеличением числа учеников. «Мы приобрели туда комплект мебели, новую доску, но окна деревянные», - уточнила Юлия Чернышова.

Директор пообещала встретиться с председателем родительского комитета класса и обсудить с ним инициативу родителей.