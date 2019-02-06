06.02.2019 | 11:33

В среду, 6 февраля, на совещании в региональном правительстве обсудили реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Пензенской области.

На протяжении двух лет регион участвовал в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время в нормативное состояние приведено около 63% дорог. Теперь проект будет национальным, поэтому ожидается, что его финансирование увеличится.

«Было принято решение о распространении подходов приоритетного проекта и его реализации на национальном уровне на все субъекты Российской Федерации, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга и 104 городов с населением 200 000 человек и более. Объем средств федеральной поддержки кратно увеличен», - сообщил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Генеральный директор ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин отметил, что при подготовке проекта «БКАД» проделана большая работа по планированию дорожной деятельности, формированию программы на шесть лет. Следующий этап - заключение соглашений с Минтрансом РФ и субъектами страны.

«По национальному проекту не только агломерация, но вся региональная сеть дорог точно так же должна быть приведена в нормативное состояние. Понимая возможности бюджета, поставлена задача 50% региональной сети до конца 2024 года привести в нормативное состояние, а еще 50% - в дальнейшем.

За эти годы мы должны наладить работу, выстроить все процессы, применять качественные материалы. После 2024 года будем продолжать, только, возможно, уже не в рамках нацпроекта», - пояснил директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Игорь Астахов.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что ту планку, которую поставил перед собой Пензенский регион, нельзя снижать.

«У нас еще есть задача, связанная с ремонтом мостов. Некоторые из них находятся в аварийном, ряд в предаварийном состоянии. Будем выходить с предложением принять отдельные программы или внести изменения в действующие относительно того, что касается ремонта мостов», - резюмировал глава области.