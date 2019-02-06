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Общество | В Кузнецке родители заставили сына-предпринимателя расплатиться с долгами

06.02.2019|11:01
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В Кузнецке индивидуальный предприниматель, занимающийся производством мебели, задолжал покупателям 460 тысяч рублей. Изготовленные им изделия оказались некачественными, а исправлять недостатки мастер не торопился.

Недовольные клиенты обратились в суд, который вынес решение в их пользу.

За взыскание задолженности принялся судебный пристав, однако бизнесмен упорно от него скрывался.

«Посетив в очередной раз место жительства должника, судебный пристав застал его родителей. Он объяснил, что в случае непогашения задолженности их сыну грозят принудительные меры исполнения. Через неделю долг был погашен», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|06.02.2019 11:27|

В Кузнецке в каждом гараже индивидуальные предприниматели занимающиеся производством мебели это и так все знают

Имя: Гость
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