В Кузнецке индивидуальный предприниматель, занимающийся производством мебели, задолжал покупателям 460 тысяч рублей. Изготовленные им изделия оказались некачественными, а исправлять недостатки мастер не торопился.
Недовольные клиенты обратились в суд, который вынес решение в их пользу.
За взыскание задолженности принялся судебный пристав, однако бизнесмен упорно от него скрывался.
«Посетив в очередной раз место жительства должника, судебный пристав застал его родителей. Он объяснил, что в случае непогашения задолженности их сыну грозят принудительные меры исполнения. Через неделю долг был погашен», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.
В Кузнецке в каждом гараже индивидуальные предприниматели занимающиеся производством мебели это и так все знают