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Общество | Спасатели предупредили жителей Пензенской области о снегопаде

06.02.2019|13:14
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В четверг, 7 февраля, в Пензенской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредило региональное ГУ МЧС России.

«Прогнозируется облачная погода, небольшой и умеренный снег, ночью местами сильный снег, местами слабая метель, слабый гололед, гололедица. Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный 8-13 метра в секунду. Температура воздуха ночью -4...-9º С, днем -1...-6ºС», - сообщили в ведомстве.

Водителям при сильном снегопаде рекомендуют перестроиться в крайний правый ряд (на обочину), остановиться, не прибегая к экстренному торможению, включить аварийные огни и переждать непогоду.

Пешеходам советуют внимательно смотреть по сторонам при пересечении дороги, не делать резких движений и быть предсказуемыми для автомобилистов.

«Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы», - предупредили спасатели.

Кроме того, оказавшись на улице, лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой крышей, стараться избегать мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.

В целом населению в метель следует воздержаться от поездок по городу на личном транспорте, подготовиться к возможному отключению электроэнергии, закрыть газовые краны.

Тем, у кого есть машина, стоит поставить ее в гараж. Если такового нет, парковаться лучше вдали от деревьев.

«В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру телефона доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8(8412)681-112», - напомнили жителям региона.

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Гость|06.02.2019 13:41|

дорожникам позвоните-а то опять облажаются

Гость|06.02.2019 14:16|

penzainform.ru писал(a):

В четверг, 7 февраля, в Пензенской области ожидается ухудшение погодных условий
Фантастика - зимой да еще снег и метель, никогда такого не было!!!! И вот опять.

Гость|06.02.2019 14:17|

А обочинам есть вдоль дорог?! Там уже нет не только обочины,но правой полосы-все завалено снегом. Уж не говоря про карманы и отвалы на перекрестках. Безобразное состояние дорог и улиц. Месяц прошёл после снегопада,а чистка идёт черепашьими шагами.

Гость|06.02.2019 14:19|

Зима, рано, рано, они еще прошлый снегопад не разгребли.

Гость|06.02.2019 14:23|

Дорожники хотели всю зиму вывозить мифические кубометры снега. А тут настоящий снег на голову сыпит. А это работать надо, снег возить, а значит денег для набития карманов меньше остается.

Гость|06.02.2019 14:24|

penzainform.ru писал(a):

«Прогнозируется облачная погода, небольшой и умеренный снег, ночью местами сильный снег, местами слабая метель, слабый гололед, гололедица. Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный 8-13 метра в секунду. Температура воздуха ночью -4...-9º С, днем -1...-6ºС»,
Этих прогнозистов как понять? то небольшой , то сильный снег, то слабый гололед, то гололедица (а это что, не одно и то же?), ветер то юго-восточный, то северо-западный, то слабая метель, то 8-13 м/с,температура то -9, то -1, то ночью, то днем. Специально такой прогноз делали, чтобы наверняка хоть что-то угадать? Тогда не хватает дождя, тумана и жары под 40 град.

Гость|06.02.2019 14:24|

Гость писал(a):

Безобразное состояние дорог и улиц.

Не расшатывайте лодку. Надо к вопросу подходить с пониманием, сочувствием состраданием и терпением. Терпите и обрящите. Терпилы.

Гость|06.02.2019 14:27|

Гость писал(a):

Тогда не хватает дождя, тумана и жары под 40 град.

Это не прокатит, тут тогда надо обращаться к попам за организацией крестного хода, а услуги у нас теперь платные и добровольно принудительные.

Гость|06.02.2019 14:32|

penzainform.ru писал(a):

В четверг, 7 февраля, в Пензенской области ожидается ухудшение погодных условий.
penzainform.ru писал(a):
Водителям рекомендуют перестроиться в крайний правый ряд (на обочину), остановиться, не прибегая к экстренному торможению, включить аварийные огни и переждать непогоду.
penzainform.ru писал(a):
Пешеходам советуют ...не делать резких движений и быть предсказуемыми для автомобилистов.
penzainform.ru писал(a):
оказавшись на улице, лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой крышей, стараться избегать мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.
penzainform.ru писал(a):
В целом населению в метель следует воздержаться от поездок по городу на личном транспорте, подготовиться к возможному отключению электроэнергии, закрыть газовые краны.
penzainform.ru писал(a):
Тем, у кого есть машина, стоит поставить ее в гараж. Если такового нет, парковаться лучше вдали от деревьев.
Это нас к апокалипсису готовят что ль?

Гость|06.02.2019 14:38|

Гость писал(a):

Это нас к апокалипсису готовят что ль?

Конец света вышел из моды, теперь всякие происки природы нам типа грозят. Вот мол снег с метелью или аномальный мороз в 18 градусов.

Гость|06.02.2019 14:49|

Не забудьте спуститься в подвал, и взять с собой продовольствия на месяц!

Гость|06.02.2019 14:50|

Да нормальная, снежная зима, а снег настаёт... по весне.

Имя: Гость
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