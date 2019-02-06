06.02.2019 | 13:14

В четверг, 7 февраля, в Пензенской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредило региональное ГУ МЧС России.

«Прогнозируется облачная погода, небольшой и умеренный снег, ночью местами сильный снег, местами слабая метель, слабый гололед, гололедица. Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный 8-13 метра в секунду. Температура воздуха ночью -4...-9º С, днем -1...-6ºС», - сообщили в ведомстве.

Водителям при сильном снегопаде рекомендуют перестроиться в крайний правый ряд (на обочину), остановиться, не прибегая к экстренному торможению, включить аварийные огни и переждать непогоду.

Пешеходам советуют внимательно смотреть по сторонам при пересечении дороги, не делать резких движений и быть предсказуемыми для автомобилистов.

«Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы», - предупредили спасатели.

Кроме того, оказавшись на улице, лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой крышей, стараться избегать мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.

В целом населению в метель следует воздержаться от поездок по городу на личном транспорте, подготовиться к возможному отключению электроэнергии, закрыть газовые краны.

Тем, у кого есть машина, стоит поставить ее в гараж. Если такового нет, парковаться лучше вдали от деревьев.

«В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру телефона доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8(8412)681-112», - напомнили жителям региона.