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Общество | Пензенцу грозит штраф в три миллиона рублей за клевету в соцсети

06.02.2019|16:37
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38-летний пензенец предстанет перед судом по обвинению в клевете.

В июле прошлого года горожанин, приревновавший жену к ее 39-летнему начальнику, со своего рабочего компьютера разместил в соцсети «ВКонтакте» сообщение о том, что мужчина болен ВИЧ-инфекцией. К своему посту он прикрепил его фотографию.

За распространение информации, содержащей заведомо ложные сведения, в отношении пензенца завели уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

«За совершение указанного преступления может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до трех миллионов рублей либо обязательных работ на срок до четырехсот часов», - уточнила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|06.02.2019 17:38|

Всем неуемным клеветникам просьба ознакомиться, штраф 3 миллиона рублей и статья по УК РФ. Прежде, чем открыть рот в отношении каких бы то ни было событий, сначала подумайте, если есть чем.

Гость|06.02.2019 17:44|

ДО 3 млн. Значит может быть и 3000 р

Гость|06.02.2019 17:54|

3 млн.-это нереальная сумма даже для такого отморозка!Вот обязател ные работы-самое то!

Гость|06.02.2019 18:01|

Ну действительно зря. Ревность до добра не доводит. Если жена налево гульнула, то и сам бы с чистой совестью налево пошел да и все.

Имя: Гость
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