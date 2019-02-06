38-летний пензенец предстанет перед судом по обвинению в клевете.
В июле прошлого года горожанин, приревновавший жену к ее 39-летнему начальнику, со своего рабочего компьютера разместил в соцсети «ВКонтакте» сообщение о том, что мужчина болен ВИЧ-инфекцией. К своему посту он прикрепил его фотографию.
За распространение информации, содержащей заведомо ложные сведения, в отношении пензенца завели уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
«За совершение указанного преступления может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до трех миллионов рублей либо обязательных работ на срок до четырехсот часов», - уточнила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Всем неуемным клеветникам просьба ознакомиться, штраф 3 миллиона рублей и статья по УК РФ. Прежде, чем открыть рот в отношении каких бы то ни было событий, сначала подумайте, если есть чем.