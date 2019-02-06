06.02.2019 | 09:09

В Управлении ЖКХ г. Пензы начала работу горячая линия, куда горожане могут пожаловаться на несвоевременный вывоз мусора.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами действует в регионе с 1 января 2019 года. В областном центре сбором и вывозом мусора теперь занимается региональный оператор ООО «Управление благоустройства и очистки г. Пензы».

«Предприятие обслуживает свыше 700 контейнерных площадок, с которых вывозит не только бытовые отходы, но и крупногабаритный мусор. Регоператор осуществляет установку контейнеров, а также заключает договоры на оказание услуг по обращению с ТКО», - пояснили в пресс-службе мэрии.

С вопросами, касающимися вывоза мусора, в том числе нарушения графиков, пензенцы теперь смогут обратиться в управление ЖКХ по телефону 42-26-03.

Также можно позвонить напрямую в ООО «Управление благоустройства и очистки г. Пензы» - 45-00-20.