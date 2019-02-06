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Общество | Пензенцы смогут пожаловаться на несвоевременный вывоз мусора

06.02.2019|09:09
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В Управлении ЖКХ г. Пензы начала работу горячая линия, куда горожане могут пожаловаться на несвоевременный вывоз мусора.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами действует в регионе с 1 января 2019 года. В областном центре сбором и вывозом мусора теперь занимается региональный оператор ООО «Управление благоустройства и очистки г. Пензы».

«Предприятие обслуживает свыше 700 контейнерных площадок, с которых вывозит не только бытовые отходы, но и крупногабаритный мусор. Регоператор осуществляет установку контейнеров, а также заключает договоры на оказание услуг по обращению с ТКО», - пояснили в пресс-службе мэрии.

С вопросами, касающимися вывоза мусора, в том числе нарушения графиков, пензенцы теперь смогут обратиться в управление ЖКХ по телефону 42-26-03.

Также можно позвонить напрямую в ООО «Управление благоустройства и очистки г. Пензы» - 45-00-20.

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Гость|06.02.2019 09:14|

И что изменится от этих жалоб?

Гость|06.02.2019 09:25|

Да хрен с ним лежит и воняет.

Гость|06.02.2019 10:06|

А до этого не можно было чтоли жаловаться? Только ща разрешили?

Гость|06.02.2019 10:06|

Независимо,платят люди или не платят. Все бытовые отходы складывать рядом с ближайшей администрацией,там то уберут.

Имя: Гость
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