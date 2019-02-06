06.02.2019 | 18:46

Участниц телепроекта «Мисс Пенза TV» осталось в два раза меньше: лишь семь красавиц продолжают борьбу за победу в шоу. А вот титул «Мисс Интернет» может достаться любой из 14 девушек, изначально прошедших кастинг.

11 февраля на портале «ПензаИнформ» стартует голосование среди пользователей Всемирной паутины, которым предстоит определить самую симпатичную героиню программы.

Только со стороны девушки выглядят спокойными и веселыми. Все они прекрасно понимают, что находятся среди прямых конкуренток.

Масло в огонь подливает и автор программы Анна Малкова. Каждый раз эффектная блондинка придумывает для конкурсанток сложнейшие задания. Например, в одном из последних выпусков она загнала участниц шоу в открытый бассейн, когда на улице был 15-градусный мороз. Некоторым красавицам пришлось непросто.

«Я панически боюсь воды, я не умею плавать, поэтому эта съемка была для меня испытанием на прочность. Но, когда мы принимаем участие именно в таких съемках, мы, наверное, становимся лучше. Мы сталкиваемся со своими страхами, это придает нам сил, и поэтому мы развиваемся», - отметила участница телепроекта «Мисс Пенза TV» Марина Матвеева.

Прогресс так же стремителен, как и события в шоу, за которыми зрители могут следить в эфире 11 канала по пятницам в 21:20. Или смотреть выпуски на портале «ПензаИнформ». Авторы проекта уверены, что дальше будет еще интереснее.

«Сейчас разворачивается самая горячая борьба, потому что мы планомерно двигаемся к финалу и остались сильнейшие девушки нашего шоу. С каждой программой становится все интереснее за ними наблюдать, потому что они раскрываются, они уже не чувствуют себя скованно перед камерами и поэтому показывают все, на что способны, в хорошем (а иногда и не очень) смысле», - рассказала автор и ведущая телепроекта «Мисс Пенза TV» Анна Малкова.

Интернет-голосование завершится 1 марта.