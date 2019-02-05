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Общество | В Пензе с помощью гидродинамической машины промыли ливневую канализацию

05.02.2019|09:07
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В понедельник, 4 февраля, в связи с интенсивным таянием снега сотрудники МУП «Пензадормост» занимались очисткой ливневой канализации, чтобы предотвратить подтопление городских дорог.

Для промывки труб применялась гидродинамическая машина. Особое внимание уделялось наиболее проблемным местам. Результат проверил глава администрации города Виктор Кувайцев.

«Главная задача - не допустить большого скопления воды на проезжей части и тротуарах. Это не только вопрос комфорта при передвижении по городу, но и безопасности участников дорожного движения, а также сохранности дорожного покрытия», - поставил он задачу.

«Виктор Кувайцев распорядился организовать дежурство для контроля над уровнем талых вод. В ночную смену мониторинг состояния улично-дорожной сети осуществляли сотрудники городской администрации, Управления по делам ГОЧС г. Пензы, департамента ЖКХ города», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|05.02.2019 09:43|

Ого!

Гость|05.02.2019 09:44|

Осушили?

Гость|05.02.2019 09:57|

Тротуары сплошной каток

Гость|05.02.2019 10:05|

Это великая новость!!!

Гость|05.02.2019 10:17|

Точно! Вашингтон пост,Таймс и Дейли Миррор уже эту новость переопубликовали на первых полосах!

Гость|05.02.2019 10:29|

Пора начинать закупать мотопомпы.

Гость|05.02.2019 10:36|

Забьет песком все ливневки,ох и намучаются Коммунальщик по весне с талыми водами. Повезёт,если дождей не будет.

Гость|05.02.2019 10:54|

«Главная задача - не допустить большого скопления воды на проезжей части и тротуарах.

Пусть лучше вся грязь идёт в Суру...Всё равно ничего живого в ней уже не осталось!!! Только пригодна для трамвайчиков...

Имя: Гость
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