05.02.2019 | 09:07

В понедельник, 4 февраля, в связи с интенсивным таянием снега сотрудники МУП «Пензадормост» занимались очисткой ливневой канализации, чтобы предотвратить подтопление городских дорог.

Для промывки труб применялась гидродинамическая машина. Особое внимание уделялось наиболее проблемным местам. Результат проверил глава администрации города Виктор Кувайцев.

«Главная задача - не допустить большого скопления воды на проезжей части и тротуарах. Это не только вопрос комфорта при передвижении по городу, но и безопасности участников дорожного движения, а также сохранности дорожного покрытия», - поставил он задачу.

«Виктор Кувайцев распорядился организовать дежурство для контроля над уровнем талых вод. В ночную смену мониторинг состояния улично-дорожной сети осуществляли сотрудники городской администрации, Управления по делам ГОЧС г. Пензы, департамента ЖКХ города», - сообщили в пресс-службе мэрии.