05.02.2019 | 10:16

Жительница Пензы не смогла узаконить перепланировку квартиры площадью 67,4 кв. м, расположенной на 10-м этаже 14-этажного дома на улице Пушкина.

Женщина самовольно объединила ванную и туалетную комнаты, расширив кухню с 16,7 до 19,2 кв. м за счет демонтажа несущей кирпичной перегородки.

После переустройства часть кухни стала располагаться под туалетом вышерасположенной квартиры, что не отвечает требованиям СанПиНа.

Пензячка обратилась в Ленинский районный суд с просьбой сохранить жилье в перепланированном виде, но ей было отказано «ввиду несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства».

«Не согласившись с решением, она подала апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам оставлена без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.