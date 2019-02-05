Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|5 фев 2019|10:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
  75.06  |  $  65.59

Общество | Пензячка не смогла узаконить перепланировку квартиры на ул. Пушкина

05.02.2019|10:16
Печать

Жительница Пензы не смогла узаконить перепланировку квартиры площадью 67,4 кв. м, расположенной на 10-м этаже 14-этажного дома на улице Пушкина.

Женщина самовольно объединила ванную и туалетную комнаты, расширив кухню с 16,7 до 19,2 кв. м за счет демонтажа несущей кирпичной перегородки.

После переустройства часть кухни стала располагаться под туалетом вышерасположенной квартиры, что не отвечает требованиям СанПиНа.

Пензячка обратилась в Ленинский районный суд с просьбой сохранить жилье в перепланированном виде, но ей было отказано «ввиду несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства».

«Не согласившись с решением, она подала апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам оставлена без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

0
0
0
0
 
Гость|05.02.2019 10:32|

а рухнет если?! снести несущую вообще мозгов нет!

Гость|05.02.2019 10:35|

За снос несущей стены ей штраф надо впаять и заставить все восстановить в прежний вид.

Гость|05.02.2019 10:36|

penzainform.ru писал(a):

После переустройства часть кухни стала располагаться под туалетом вышерасположенной квартиры, что не отвечает требованиям СанПиНа.
Так получается она вентиляционную шахту разобрала, мозгов точно нет.

Гость|05.02.2019 10:36|

Выносить несущие стены, при условии, что над тобой еще четыре этажа!? Мозг у этой тетки есть?

Гость|05.02.2019 10:37|

Все расходы по восстановлению несущей стены и плюс штраф в размере цены этой стены заставить эту нахалку выплатить.Вообще берегов не видят эти денежные мешки,охамели вконец.

Гость|05.02.2019 10:39|

Насколько я помню там бетонный несущий каркас и плит перекрытия нет, а стена несущая почемуто кирпичная. Может я ошибаюсь?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!