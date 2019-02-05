05.02.2019 | 16:19

Предприятия Пензенской области, функционирующие в различных отраслях производства, в последнее время параллельно занялись разведением рогатых парнокопытных.

Так, компания, действующая в сфере пищевой промышленности, в феврале этого года приобрела 100 пятнистых оленей. Их отправили в охотничьи угодья Малосердобинского района. Вместе с новичками поголовье насчитывает 160 животных.

Строительная организация содержит в Лунинском районе 200 благородных оленей, а завод, выпускающий продукцию тяжелой промышленности, в Никольском районе 50 маралов. Также в Камешкирском районе уже год живут 50 пятнистых оленей.

Всего региональный минлесхоз выдал 7 разрешений на содержание и разведение диких животных в полувольных условиях. Общая площадь вольеров для них составляет 2009 га.

«Содержание и разведение животных нацелено на развитие охотничьего и экологического туризма: наблюдение за животными, фото- и видеосъемку, детские экскурсии», - пояснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Кроме того, в состоянии естественной свободы пятнистые олени живут в Сердобском, Никольском и Лунинском районах.