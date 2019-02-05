Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|5 фев 2019|17:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
  74.91  |  $  65.57

Общество | Пензенские предприятия взялись за разведение пятнистых оленей и маралов

05.02.2019|16:19
Печать

Предприятия Пензенской области, функционирующие в различных отраслях производства, в последнее время параллельно занялись разведением рогатых парнокопытных.

Так, компания, действующая в сфере пищевой промышленности, в феврале этого года приобрела 100 пятнистых оленей. Их отправили в охотничьи угодья Малосердобинского района. Вместе с новичками поголовье насчитывает 160 животных.

Строительная организация содержит в Лунинском районе 200 благородных оленей, а завод, выпускающий продукцию тяжелой промышленности, в Никольском районе 50 маралов. Также в Камешкирском районе уже год живут 50 пятнистых оленей.

Всего региональный минлесхоз выдал 7 разрешений на содержание и разведение диких животных в полувольных условиях. Общая площадь вольеров для них составляет 2009 га.

«Содержание и разведение животных нацелено на развитие охотничьего и экологического туризма: наблюдение за животными, фото- и видеосъемку, детские экскурсии», - пояснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Кроме того, в состоянии естественной свободы пятнистые олени живут в Сердобском, Никольском и Лунинском районах.

Источник — фото: minleshoz.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|05.02.2019 16:36|

Главное чтобы их бизоны не затоптали

Гость|05.02.2019 16:47|

Нацелено, что бы чиновники приезжали с сынками и в клетке убивали животных. Вы совсем уже в корень охренели, у нас сплошное безвластие, законы для себя принимаете, типо вынужденной коррупции, заявляя нам, что Вамнадо платить з/п намного больше иначе вы взятки берете, потом мэры отстреливают животных в зимней спячки как крысы, а потом внуки убивают в клетках. когда вы успокоитесь наконец-то и дадите нам пожить , для нас что-то сделайте уже, так надо переворот устраивать, их выберут они 20 лет правят придумывают фигню всякую

Гость|05.02.2019 16:58|

А животноводы займутся машиностроением. Это по медведевски.

Гость|05.02.2019 17:02|

Накой?

Гость|05.02.2019 17:13|

"Главное чтобы их бизоны не затоптали"

Бизон жил! Бизон жив! Бизон БУДЕТ жить!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!